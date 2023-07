Hilft Ozempic gegen Alkohol- und Nikotinsucht? Die überraschende Wirkung der Abnehmspritze

Noch sind es Einzelfälle, aber die Berichte häufen sich. Der Wirkstoff Semaglutid, als „Abnehmspritze“ unter dem Handelsnamen Ozempic gehypt, soll bei manchen Menschen die Sucht nach Nikotin oder Alkohol dämpfen.

Ursprünglich wurde Semaglutid unter dem Namen Ozempic nur für die Blutzuckersenkung bei Diabetikern zugelassen, soll aber unter dem Namen Wegovy bald auch in Deutschland zur Behandlung von Adipositas auf den Markt kommen. Da der Wirkstoff den Hunger dämpft, wird er wie in den USA zunehmend von Menschen ohne Diabetes eingesetzt, um abzunehmen.

In den USA gab es inzwischen Beobachtungen, dass Patienten, dass bei der Behandlung zusammen mit den Pfunden auch Süchte oder auch Zwangsstörungen verschwinden. Das US-Magazin „The Atlantic“ berichtete im Mai ausführlich über das Phänomen und warf die Frage auf: „Haben Wissenschaftler versehentlich ein Medikament zur Suchtbekämpfung erfunden?“ Nach Recherchen des Tagesspiegels gibt es ähnliche Beobachtungen auch unter deutschen Medizinern und Patienten.

Der Patient hat zigmal vergeblich versucht, von den Zigaretten loszukommen – erst unter Semaglutid hat er es geschafft. Prof. Andreas Birkenfeld, Leiter der Klinik für Diabetologie, Endokrinologie und Nephrologie am Universitätsklinikum Tübingen, Leiter des Instituts für Diabetesforschung und Metabolische Erkrankungen Helmholtz München am Universitätsklinikum Tübingen

Weg von den Zigaretten

„Seit ich die Berichte über ein verändertes Suchtverhalten mit Semaglutid gelesen habe, achte ich verstärkt darauf, und es ist mir auch schon einmal aufgefallen“, berichtet Andreas Birkenfeld, Leiter der Klinik für Diabetologie, Endokrinologie und Nephrologie am Universitätsklinikum Tübingen. Kürzlich etwa hat Birkenfeld einen Patienten mit Diabetes behandelt, der um die 170 Kilogramm wog und auch noch starker Raucher war – gleich zwei große Risikofaktoren für die Gesundheit. „Dieser Patient hat zigmal vergeblich versucht, von den Zigaretten loszukommen – erst unter Semaglutid hat er es geschafft“, sagt Birkenfeld. Ob dieser Erfolg nachhaltig ist, kann der Mediziner bislang nicht sagen: „Ich bin gespannt, wie lange das anhält, genauer untersucht ist der Effekt ja noch nicht.“

Eine ähnliche Erfahrung schilderte dem Tagesspiegel eine junge Frau, die mit Ozempic 33 Kilo abgenommen hat. Ein weiterer Effekt der Behandlung fiel ihr erst auf Nachfrage auf: Sarah P. hat nicht nur die Lust aufs Essen verloren, auch ihr Verlangen nach Nikotin hat deutlich nachgelassen. „Früher habe ich eine Schachtel mit 22 Zigaretten am Tag geraucht. Heute sind es nur noch fünf am Tag. Und ich habe nichts Besonderes gemacht. Vorsätze, mit dem Rauchen aufzuhören, hatte ich schon immer.“

Wir beobachten immer wieder, dass Menschen unter GLP-1-Agonisten auch weniger Alkohol trinken. Prof. Matthias Blüher, Leiter der Adipositas-Ambulanz für Erwachsene der Universitätsmedizin Leipzig, Professor für Klinische Adipositasforschung an der Universität Leipzig

Weniger Alkohol

Matthias Blüher, Professor für Adipositasforschung an der Universität Leipzig und Leiter der Adipositas-Ambulanz, sagt: „Wir beobachten immer wieder, dass Menschen unter GLP-1-Agonisten auch weniger Alkohol trinken.“ Als GLP-1-Agonisten bezeichnet man eine Gruppe von Wirkstoffen, die das Darmhormon GLP-1 nachahmen und daher ein Sättigungsgefühl auslösen. Auch Semaglutid gehört dazu.

Die Tatsache, dass die Wirkstoffe sowohl Appetit als auch Suchtverhalten mindern können, wirft einmal mehr die Frage auf, inwieweit übermäßiges Essen eigentlich eine Sucht ist. Grundsätzlich gibt es viele Ursachen für starkes Übergewicht. Mit Sicherheit trägt eine genetische Veranlagung dazu bei – die aber erst in einer Umgebung, in der ständig hochkalorische Nahrung zur Verfügung steht, zum Verhängnis werden kann. Auch psychische Faktoren oder Lebenskrisen können dazu führen, dass Essen als Trost und zur Stressbewältigung dient und mitunter ein suchtartiges Essverhalten entsteht. Hat sich ein überhöhtes Gewicht einmal etabliert, ist der Prozess nur sehr schwer umzukehren.

„Wenn Essen zur Sucht geworden ist, kann man das zum Beispiel mit einer Nikotinabhängigkeit vergleichen“, sagt Andreas Birkenfeld. Mit einem Unterschied: Ein Raucher könne mit dem Rauchen ganz aufhören und dann nie wieder eine Zigarette anrühren. Aber das Essen komplett einstellen könne niemand. Jeder vormals dicke Mensch ist weiterhin mehrmals täglich mit seiner Droge Nahrung konfrontiert. „So wie kaum ein Kettenraucher seinen Konsum einfach nur stark reduzieren kann, gelingt es nicht, das übermäßige Essen auf Dauer auf ein geringeres Maß zu reduzieren“, sagt Birkenfeld.

Es gibt viele Berichte von einzelnen Fällen, bei denen GLP-1-Agonisten Suchtverhalten dämpfen. Prof. Matthias Tschöp, Adipositasforscher und wissenschaftlicher Geschäftsführer am Helmholtz-Zentrum München

Könnte es also sein, dass Wirkstoffe gegen Übergewicht auch ganz allgemein das Suchtverhalten im Gehirn modifizieren? „Es gibt inzwischen viele Berichte von einzelnen Fällen, bei denen GLP-1-Agonisten Suchtverhalten dämpfen“, sagt Matthias Tschöp, einer der weltweit führenden Adipositasforscher und Professor für Stoffwechselerkrankungen an der TU München.

Überlappende Hirnregionen

Überraschend findet er die Beobachtungen nicht: „Die Gebiete im Gehirn, wo beispielsweise Botenstoffe wie das Sättigungshormon Leptin aus dem Fettgewebe oder das Hungerhormon Ghrelin aus dem Magen wirken, überlappen mit den Netzwerken, die für die Kontrolle von Suchtverhalten relevant sind“, sagt Tschöp. „Es ist also kein Wunder, dass man ein Suchtverhalten in Hinblick auf süße oder hochkalorische Speisen entwickeln kann und dass Medikamente, die auf Sättigungszentren wirken, auch Suchtverhalten beeinflussen.“

Die Befunde sind auch deswegen nachvollziehbar, weil GLP-1-Agonisten bereits in Tierversuchen eine Sucht-dämpfende Wirkung gezeigt haben. Nach Versuchen mit Nagetieren erbrachte der dänische Psychiater Anders Fink-Jensen von der Universität in Kopenhagen einen ersten Nachweis, dass GLP-1-Agonisten eine Alkoholsucht auch bei Primaten lindern. Mit seinem Team experimentierte er mit einer Gruppe von mehr als hundert Grünen Meerkatzen, die immer wieder phasenweise neben Wasser auch eine zehnprozentige Alkohollösung als Getränk angeboten bekamen.

Das Affen-Experiment

Über Jahre hinweg selektierten die Forschenden die Affen, die einen besonderen Hang zu Alkohol entwickelten. Zu Beginn des Versuches hatten zwanzig dieser Tiere für zwei Wochen Zugang zu Alkohol, anschließend erhielten sie für einige Wochen nur Wasser. Zugleich wurde ihnen einmal in der Woche entweder ein Placebo, Exenatid oder Liraglutid unter die Haut gespritzt. Beide Wirkstoffe wirken ähnlich wie Semaglutid, wenn auch schwächer, und sind schon länger als Medikamente zugelassen.

Nach einigen Wochen unter Behandlung wurde den Affen erneut Alkohol angeboten – und diejenigen, die einen der GLP-1-Agonisten gespritzt bekommen hatten, tranken nun deutlich weniger Alkohol als die, die nur ein Placebo erhalten hatten. Das Ergebnis veröffentlichte Fink-Jensen 2018 im Fachjournal „Psychopharmacology“, dann setzte er seine Versuche mit Menschen fort.

Er und sein Team rekrutierten dafür 127 alkoholabhängige Menschen, die selbst um Hilfe bei ihrer Sucht gesucht hatten. Zusätzlich zu einer Beratung und Verhaltenstherapie erhielt die eine Hälfte einmal in der Woche eine Injektion mit dem Wirkstoff Exenatid, die andere Hälfte erhielt ein Placebo. Nur jeweils 64 Probanden blieben bis zum Ende dabei, jeweils 32 in jeder Gruppe.

Das Ergebnis, das im Oktober 2022 im Fachjournal „JCI Insight“ veröffentlicht wurde: Zwar tranken die Probanden, sowohl in der Placebo- als auch in der Wirkstoffgruppe, nach der Therapie im Schnitt weniger. Bei einer genaueren Analyse allerdings fiel auf, dass die Teilnehmer mit einem Body-Mass-Index (BMI) von über 25, knapp die Hälfte der gesamten Gruppe, ihren Alkoholkonsum unter Exenatid im Vergleich zur Placebogruppe deutlich reduziert hatte.

Von einer Nikotinsucht loszukommen, ist schwer. Wirkstoffe wie Semaglutid wirken auf das Belohnungszentrum im Gehirn und können so eine Sucht dämpfen. © stock.adobe/Syda Productions/lev dolgachov

Die Forschenden legten die Teilnehmer außerdem in einen MRT-Scanner und zeigten ihnen Bilder von alkoholischen Getränken. Wie sich herausstellte, wurden die Hirnzentren, die entscheidend an Belohnung und Sucht beteiligt sind, nach einer Behandlung mit Exenatid deutlich weniger aktiviert.

Wer kann profitieren?

Die Medikamente könnten also stark übergewichtigen Menschen dabei helfen, vom Alkohol loszukommen – allerdings ist das Ergebnis angesichts der kleinen Teilnehmergruppe noch sehr unsicher. Anders Fink-Jensen hat inzwischen ein ganz ähnliches Experiment gestartet, wieder mit alkoholabhängigen Probanden, die aber dieses Mal alle stark übergewichtig sind. Außerdem setzt er nun den stärkeren GLP-1-Agonisten Semaglutid ein, der ihm bei den früheren Studien nicht zur Verfügung stand.

Bei vielen Menschen mit Alkoholsucht ist das Trinken einfach eine Gewohnheit geworden. Anders Fink-Jensen, Psychiater und Suchtforscher, Universität Kopenhagen

Möglich ist es, dass nicht alle, sondern manche alkoholabhängigen Menschen auf die Behandlung ansprechen. Grundsätzlich, so erklärt es Fink-Jensen, gäbe es zwei Typen: „Bei vielen Menschen mit Alkoholsucht ist das Trinken einfach eine Gewohnheit geworden. Sie haben vielleicht nur angefangen, weil sie ein bisschen gelangweilt waren und es sich leisten konnten. Bei anderen ist das Trinken eine Art Selbstmedikation, um psychische Erkrankungen wie Angstzustände oder Depressionen zu lindern.“

Wer auf die neuen Wirkstoffe anspricht, wird sich vielleicht erst in noch aufwändigeren Untersuchungen zeigen. Neben der dänischen Gruppe haben auch in den USA drei Forschungsteams Studien mit alkoholabhängigen Menschen und Semaglutid gestartet. Schon länger suchen Forschende nach Substanzen, die Menschen mit Suchterkrankung helfen. Semaglutid hätte den Vorteil, dass es als Medikament bereits zugelassen ist.

Noch stärkere Wirkstoffe

Dabei ist Semaglutid noch lange nicht der stärkste Wirkstoff; die Forschung ist bereits weiter. Mit Semaglutid haben übergewichtige Menschen in klinischen Studien im Schnitt 15 Prozent ihres Körpergewichts verloren. Mit dem neueren Wirkstoff Tirzepatid waren es dagegen 21 Prozent, die Zulassung wird nun beantragt. Und erst vor wenigen Tagen ist im „New England Journal of Medicine“ eine Studie erschienen, bei der sich übergewichtige Menschen den Wirkstoff Retatrutid gespritzt haben und nach elf Monaten 24 Prozent ihres Gewichts abgenommen hatten.

Der neue Wirkstoff ist von Eli Lilly entwickelt worden und imitiert gleich drei Stoffwechsel-Hormone. „Gut möglich, dass kommende, noch wirksamere Medikamente nicht nur die Sättigung, sondern auch das Suchtverhalten stärker beeinflussen“ kommentiert Matthias Tschöp.

Das Rennen um die gewinnträchtige Entwicklung der besten Hunger-Dämpfer ist also in vollem Gange und dürfte auch für die Therapie von Alkohol- und Nikotinsucht interessant sein. Beide Erkrankungen verursachen immense gesundheitliche Schäden. Allerdings sollte sich niemand verleiten lassen, die neuen Wirkstoffe leichtfertig einzunehmen. Gerade hat die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) eine Warnung herausgegeben, dass der GLP-1-Agonstisten wie Semaglutid bei mehrjähriger Anwendung zu einem erhöhten Risiko für Schilddrüsenkrebs führen könnten. Die Warnung beruht auf einer Studie, die im Februar in „Diabetes Care“ veröffentlicht wurde. Die Hersteller sind nun aufgefordert, weitere Daten einzureichen. Beim Einsatz der Medikamente sollte also sorgfältig der Nutzen gegenüber potenziellen Risiken abgewogen werden.