Parodontitis und Alzheimer Zähneputzen gegen das Vergessen

Die Theorie existiert schon länger, nun kommen weitere Belege hinzu: Entzündungen des Zahnfleischs könnten mit darüber entscheiden, ob Menschen später im Leben an Alzheimer erkranken. Forschende der Harvard School of Dental Medicine in Boston haben durch ein Experiment mit Mäusen einen Zusammenhang zwischen Parodontitis und den Beta-Amyloid-Plaques belegt, jenen Eiweißablagerungen im Gehirn, die mit der Alzheimererkrankung assoziiert sind.

Parodontitis führt demnach zu Veränderungen bei bestimmten Immunzellen, die solche Ablagerungen normalerweise beseitigen. Um einer Demenz vorzubeugen, sollte man daher einige Dinge bei der Mundhygiene und einer Parodontitis-Behandlung beachten.