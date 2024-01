Pilze für die Psyche Einmal Magic Mushroom – wochenlang glücklich?

Magic Mushrooms haftet ein fragwürdiges Image an. Der in den Pilzen enthaltene Wirkstoff Psilocybin löst bei Menschen Rausch aus – und rückt zunehmend in den Fokus der Forschung. Wie eine kürzlich in „JAMA“ veröffentlichte Studie zeigt, kann bereits eine Dosis der halluzinogenen Substanz die Symptome einer ernsthaften Depression lindern. Und das für mehrere Wochen.