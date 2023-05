Pionier der Sexualwissenschaft Als die Nazis das Institut von Magnus Hirschfeld zerstörten

Wer sich nicht traute, konnte es heimlich tun: eine Frage zum Thema Sex stellen. „Wird man vom Küssen schwanger?“ oder „Was sind die besten Verhütungsmittel?“ schrieben Berliner:innen still und heimlich auf Zettel und warfen sie in einen speziellen Briefkasten.

Einmal im Monat wurden ihre anonymen Fragen bei einem offenen Aufklärungsabend beantwortet. Er fand in einer Villa in Tiergarten nahe des Spreeufers statt: im Institut für Sexualwissenschaft.

Der Tag der Bücherverbrennung, der sich in diesem Jahr zum 90. Mal jährt, ist auch mit der Zerstörung einer Berliner Institution verbunden, die ihrer Zeit um einiges voraus war. 1919 gründete der jüdische Arzt Magnus Hirschfeld das Institut für Sexualwissenschaft.

Gedenkabend in der Staatsbibliothek Anlässlich des 90. Jahrestages der Zerstörung des Instituts für Sexualwissenschaft findet in der Berliner Staatsbibliothek, Unter den Linden 8, am 10. Mai, 19 Uhr, ein Gedenkabend unter dem Titel „Ausgelöscht – verloren – wiederentdeckt“ statt. Auf dem Programm stehen Vorträge, Diskussionen und Lesungen aus queeren Büchern. Die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, die 2011 gegründet wurde, will an diesem Abend Verluste queerer Kultur vergegenwärtigen und heutige Debatten zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt reflektieren. Um Anmeldung über die Internetseite der Staatsbibliothek wird gebeten.

Damals war es einmalig auf der Welt. Für eine kurze Zeit machte es Berlin zu einem international bekannten Zentrum der Erforschung des menschlichen Liebeslebens. Bis die Nationalsozialisten es plünderten, das Haus beschlagnahmten und einen großen Teil der Bibliothek an jenem 10. Mai 1933 auf dem Opernplatz verbrannten.

Am Institut für Sexualwissenschaft ging es neben der Forschung auch um Beratung, Aufklärung und Hilfe. Hirschfeld und seine Mitarbeiter:innen widmeten sich der ganzen Vielfalt von Sexualität und Geschlecht. Sie beschäftigten sich mit Homo- und Heterosexualität, mit Geschlechtskrankheiten und Verhütung, sexuellen Problemen, Trans- und Intersexualität, mit Fetischismus, Sextoys und vielem mehr. Ihr Umgang mit Themen, die bis dato weitgehend tabuisiert waren, war für damalige Zeit erstaunlich offen.

Im Haus entstand eine Bibliothek, für die sich Wissenschaftler:innen und Intellektuelle aus der ganzen Welt interessierten. Am Institut fand 1930 außerdem die erste geschlechtsangleichende Operation statt. Die Patientin hieß Lili Elbe, eine dänische Malerin.

Hirschfeld kämpfte für die Abschaffung des Paragrafen 175

Neben Arzt und Forscher war Magnus Hirschfeld auch ein bedeutender politischer Aktivist. Im Jahr 1897 gründete er mit zwei Mitstreitern das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee (WhK), die erste Organisation, die sich für die Rechte von Schwulen einsetzte. Eines ihrer größten Ziele war die Abschaffung des Paragrafen 175 im Strafgesetzbuch, der sexuelle Handlungen zwischen Männern seit 1872 unter Strafe stellte.

In seiner „Theorie der sexuellen Zwischenstufen“ schrieb Hirschfeld, dass es den „Vollmann“ oder die „Vollfrau“ nicht gebe, sondern „Mischformen in außerordentlicher Mannigfaltigkeit“. Jeder sei sein eigenes drittes Geschlecht, Homosexualität weder eine Krankheit noch eine Abnormalität, sondern angeboren und gemäß der Natur.

Magnus Hirschfeld wurde 1868 geboren. Er war auch ein bedeutender politischer Aktivist. © “Archiv der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V., Berlin”

Der Sexualforscher wollte darüber auch ganz normale Bürger:innen aufklären. So gab er beispielsweise eine Broschüre heraus, die gratis bei Veranstaltungen oder in Cafés und Restaurants verteilt wurde. Das 14-seitige Heft mit dem Titel „Was muss das Volk vom Dritten Geschlecht wissen“ richtete sich auch direkt an Eltern („Auch ihr Kind könnte homosexuell sein“) und zählte bekannte Persönlichkeiten auf, die ebenfalls schwul waren: Sokrates, Michelangelo, Friedrich der Große.

In hohen gesellschaftlichen Kreisen war Hirschfeld regelmäßig anzutreffen und bekannt. Nach einigen Jahren hatte er für seine Petition gegen den Paragrafen 175 Unterschriften zahlreicher Persönlichkeiten zusammen – darunter der Künstler Max Liebermann, der Schriftsteller Gerhart Hauptmann oder der SPD-Politiker August Bebel.

Das Ziel, für das er so ausdauernd kämpfte, hat er nie erreicht. 1929 beschloss ein Ausschuss des Reichstags zwar, homosexuelle Handlungen nicht mehr unter Strafe zu stellen, doch zur Abschaffung des Paragrafen 175 kam es nicht. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs galt er weiter. Erst Jahrzehnte später beschloss der Bundestag, ihn komplett zu streichen: im Jahr 1994.

Wie lebensgefährlich Magnus Hirschfelds Kampf gegen Vorurteile und Diskriminierung war, zeigte sich 1920, als er nach einem Vortrag in München von Rechtsradikalen angegriffen und fast zu Tode geprügelt wurde. Für die Nationalsozialisten war er als jüdischer, homosexueller, sozialdemokratischer Sexualwissenschaftler in mehrfacher Hinsicht Feindbild.

Als das Institut geplündert wurde, war Hirschfeld schon im Exil

Am 6. Mai 1933 stürmten zunächst rund 100 nationalsozialistische Sportstudenten das Institut für Sexualwissenschaft. Sie verwüsteten Räume, zerschlugen Apparaturen, zogen Bücher, Schriften und Fotografien aus den Regalen und transportierten sie auf Lastwagen ab. Einen Teil davon warfen sie einige Tage später bei der Bücherverbrennung auf dem Opernplatz in die Flammen – darunter auch eine bronzene Büste von Hirschfelds Kopf, den sie auf einer Stange aufgespießt vor sich hertrugen.

Als sein Institut geplündert wurde, befand sich Magnus Hirschfeld bereits im Exil in Frankreich. Schon auf einer Vortragsreise 1930 hatten ihn Freunde gewarnt, nicht mehr in seine Heimat zurückzukehren. Er starb 1935 in Nizza.

Einiges an Magnus Hirschfelds Positionen ist heute auch kritisch zu sehen. So überwies er Patienten an Chirurgen, die meinten, Homosexuelle „umpolen“ zu können, indem sie ihnen die Hoden abnahmen und sie durch Hoden von Heterosexuellen ersetzten. Zudem war er Mitbegründer der „Ärztlichen Gesellschaft für Sexualwissenschaft und Eugenik“, die sich für sexuelle Selektion einsetzte – also dafür, die Fortpflanzung von Menschen mit „unerwünschten“ Erbanlagen zu verhindern – etwa durch Sterilisation.

Ein Buch fand sich viel später in einem Altpapiercontainer wieder

1982 wurde in Berlin die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V. gegründet, um das Erbe des zerstörten Instituts und seines Gründers zu erforschen und noch vorhandene Relikte zu sichern. Ein Forschungsprojekt, das gerade läuft, will den Ablauf der Plünderung und den Bestand des Instituts so detailliert wie möglich rekonstruieren.

Daraus soll ein Katalog der verlorenen Objekte entstehen, mit dem Sammlungen und Auktionshäuser ihre Bestände überprüfen können. Bei der Bücherverbrennung wurde nämlich nur ein Teil der Bibliothek zerstört. Vieles zerstreute sich in alle Winde und könnte heute noch irgendwo existieren. 44 Stücke wurden bereits wiedergefunden. So zog zum Beispiel eine Frau ein Buch aus einem Altpapiercontainer, auf dem sie den Stempel des Instituts für Sexualwissenschaft fand.

Zudem will die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft gemeinsam mit anderen Organisationen ein Archiv für feministische und queere Forschung, Geschichte und Kultur einrichten, das in den Räumen der früheren Kindl-Brauerei in Neukölln unterkommen soll.

Heute erinnert eine Gedenktafel am Haus der Kulturen der Welt, dem ehemaligen Standort der Hirschfeld-Villa, daran, was das Institut zu seiner Zeit gewesen ist: ein Zufluchtsort für alle, die wegen ihrer Sexualität gesellschaftlich geächtet waren.