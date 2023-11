„Polarstern“-Ausstellung im Technikmuseum Eine Expedition ins Eis für Kinder

Es war die bisher größte Arktisexpedition aller Zeiten. 2019 brachen Wissenschaftler:innen auf dem Forschungsschiff „Polarstern“ des Alfred-Wegener-Instituts zum Nordpol auf. Sie dockten an einer Eisscholle an und ließen sich dort ein Jahr lang einfrieren. Rund um das Schiff errichteten sie ein Forschungscamp, um Daten zum Klimawandel zu sammeln. Eine mühevolle Arbeit bei lebensbedrohlich eisigen Temperaturen und in monatelanger Dunkelheit.

Wie das genau war, kann man nun in einer neuen Ausstellung namens „Dünnes Eis“ in der Ladestraße des Deutschen Technikmuseums erfahren und dabei selbst in die Rolle von Polarforschenden schlüpfen. Die Besucher:innen bekommen einen Einblick in das Leben an Bord des Forschungsschiffes und erfahren, wie die Wissenschaftler:innen bei um die minus 40 Grad auf der Scholle gearbeitet haben.

Die Ausstellung, die in Kooperation mit dem Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung entstanden ist, richtet sich insbesondere an Schüler:innen und Familien mit Kindern ab acht Jahren. Zu Beginn bekommen sie ein Forschungstagebuch mit Aufgaben und Rätseln, die sie mit Hilfe der Exponate lösen können. An interaktiven Stationen können sie so tun, als ob sie selbst Polarforschende wären. Sie ziehen dicke Handschuhe an und schrauben damit Messgeräte zusammen, packen den Überlebensrucksack, übernehmen die Eisbären-Wache oder messen die Eisdicke sowie die Veränderungen der Meeresströmungen.

Heliumballons, Tauchroboter und ein Bohrkern

Ausgestellt sind außerdem Instrumente, die bei der Expedition tatsächlich zum Einsatz kamen. So zum Beispiel ein großer oranger Heliumballon, der die Temperatur über der Arktis misst und von den Wissenschaftler:innen „Miss Piggy“ getauft wurde oder die Tauchroboter „Beast“ und „Beauty“, die Proben von Mikroorganismen an der Unterseite des Meereises sammelten. An einem Original-Eisbohrkern, der bei der Expedition entnommen wurde, können die Besucher:innen Strukturen erkennen, in denen das Schmelzen des Eises sichtbar wird.

„Dünnes Eis“ Die Ausstellung „Dünnes Eis“ ist bis zum 8. September 2024 in der Ladestraße des Deutschen Technikmuseums (Trebbiner Str. 9) zu sehen. Zudem ist auch der neue Podcast für Kinder „Auf dünnem Eis“auf allen Podcast-Plattformen abrufbar. Alle Angebote, Workshops und Führungen des Begleitprogramms für Schulklassen und Familien sind kostenlos. Sie können von Lehrer:innen der Stufe 4 bis 10 gebucht werden oder sie finden öffentlich, zumeist an den Wochenenden und in den Ferien statt.

„Die Arktis ist eine faszinierende vereiste Landschaft, die dabei ist zu verschwinden“, sagt der Klimaforscher Markus Rex, der die einjährige MOSAiC-Expedition, an der hunderte Forschende beteiligt waren, geleitet hat. Der Atmosphärenphysiker war seit den 1990er Jahre immer wieder im arktischen Eis unterwegs und konnte beobachten, wie in den vergangenen Jahrzehnten die Eisbedeckung massiv abnahm: Waren in den 1980er-Jahren, als die „Polarstern“ erstmals in See stach, im Sommer noch rund 7 Millionen Quadratkilometer Ozean mit Eis bedeckt, sind es 2023 nur noch rund 4,5 Millionen Quadratkilometer.

Es braucht noch mehr Daten von der Arktis

Hält dieser Trend an, könnte die Arktis in Zukunft im Sommer nahezu vollständig eisfrei sein. Wann dies genau der Fall sein wird, ist jedoch unsicher. Klimamodelle prognostizieren unterschiedliche Szenarien. Das liegt auch daran, dass es bisher zu wenige ganzjährige Daten aus der Arktis gab. Diese Lücke sollten die Besatzung der „Polarstern“ schließen.

Erste Ergebnisse der Expedition zeigen, dass das Klima der Arktis sich bereits stark verändert hat. „Die Arktis ist der Bereich unseres Planeten, der sich schneller erwärmt als jeder andere“, sagt Rex. „Die Erwärmung schreitet hier etwa vier Mal schneller voran als im Rest der Welt.“ Im Sommer 2020 war das Eis nur noch halb so dick wie noch vor 130 Jahren. Im Herbst schloss sich die Eisdecke später als je zuvor. „Das was in der Arktis passiert, betrifft nicht nur die Eisbären, die dort leben, sondern uns alle“, sagt Rex. „Es wirkt sich auch auf das Klima und Wetter in unseren Breiten aus.“

Die Ausstellung ist ein Parkour aus Aufgaben: zum Beispiel, die Eisdicke der Scholle zu messen und die Daten in ein Forschungsheft zu übertragen. © SDTB/ É. Hijano

Um besser zu verstehen, wie das Klimasystem der Arktis funktioniert, harrten die Polarforschenden auch in den Monaten der absoluten Dunkelheit dort aus – eine technische und auch psychische Herausforderung.

Ein Schiff mit Pool und Sauna für die Forschenden

Die Besucher:innen der Ausstellung erfahren, welche vier Schichten Kleidung sie bei den lebensbedrohlichen Temperaturen auf der Scholle trugen, dass sie an Bord des Forschungsschiffes nur über zwei Satellitentelefone telefonieren konnten, deren Verbindung äußerst träge war, dafür aber in einer Sauna entspannten und in einem Pool an Bord Wasserball spielten. Bei der Arbeit auf der Scholle konnten sie nur Bleistifte benutzen – das einzige Schreibwerkzeug, das bei den eisigen Temperaturen funktioniert. Ein Trockenanzug, den man über die Kleidung zieht, machte es möglich, ins klirrend kalte Wasser eines Eislochs zu steigen, ohne nass zu werden.

Zu sehen ist auch eine aus Holz gezimmerte Hütte, die die Forschenden am Heck der „Polarstern“ zur Eisbärenwacht nutzen. Sie ist mit Nachrichten bekritzelt wie eine Schultoilette, die die Crewmitglieder hinterließen, wenn sie die Aufgabe hatten, nach den Raubtieren Ausschau zu halten. Eisbärenkot ist auch zu sehen. Daneben steht: „Besonders heikel ist es, wenn er noch dampft.“

Zur Ausstellung gibt es auch ein kostenloses Begleitprogramm für Kinder und Familien. Im Workshop „Warum schmilzt das Eis?“ experimentieren sie zum Beispiel mit Wasserströmungen und erfahren etwas über den für den Klimawandel wichtigen Albedo-Effekt: Wenn weite Gebiete des Eises abschmelzen, entstehen dunklere Wasserflächen, die Strahlung schlechter reflektieren als das schneeweiße Eis. Das Meer erwärmt sich dadurch schneller, was zu einer zunehmenden Eisschmelze führt.

„Über die Faszination für die Arktis wollen wir die Besucher dazu ermutigen, in ihrem Alltag selbst einen Beitrag gegen den Klimawandel zu leisten“, sagt Martin Mohn, einer der Kurator:innen. Er betont, dass die Ausstellung, nicht nur Wissen über den Schwund der Eislandschaften, sondern auch Hoffnung vermitteln will. „Eine unserer zentralen Botschaften ist: Es ist noch nicht zu spät.“