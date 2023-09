Preisgekrönte Immunologin Rose Leke „Auch in Deutschland ist man vor Malaria nicht völlig sicher“

Frau Leke, als Immunologin haben Sie ein Leben lang an Malaria geforscht. Wurden Sie selbst je infiziert?

Oh ja, das ist der Grund, warum ich an Malaria arbeite. Ich hatte in meinem Leben zahllose Malaria-Attacken, als Kind und als Erwachsene, ich bin mit Malaria aufgewachsen. Ich kann mich noch an die Dampfbehandlung erinnern: Meine Mutter warf Kräuter in heißes Wasser und eine Decke über mich und den Topf, um mich zum Schwitzen zu bringen, was mir große Erleichterung verschaffte.