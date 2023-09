Projekt an der TU Berlin Ein Spiel soll Studierenden die Gesetze der Mechanik erklären

Welche Kräfte wirken, wenn ich einen Schlüssel im Schloss umdrehe? An welcher Stelle muss man eine Schubkarre anfassen, damit sie sich leichter fährt? Und wie fest tritt man gegen einen Fußball, damit er im Tor landet? Die Gesetze der Mechanik stecken in vielen Situationen unseres Alltags. Doch in Lehrbüchern bleiben sie oft trocken und abstrakt.