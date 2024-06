Taxifahrten für mehr als 900 Euro Rechnungshof soll Finanzen des Asta der HWR Berlin prüfen

Die Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) Berlin lässt die Finanzen ihres Asta, also der Studierendenvertretung, vom Landesrechnungshof prüfen. Zuvor hatte die Hochschulleitung selbst eine Untersuchung in Auftrag gegeben und daran eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beteiligt. Der Prüfbericht, der dem Tagesspiegel vorliegt, kommt zu dem Schluss, dass es „erhebliche Zweifel an einer vollumfänglichen Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Asta“ gebe.