Rechtsextreme Schüler „Die Gefahr eines Flächenbrandes ist relativ groß“

Hakenkreuzschmierereien auf dem Schulhof, der Hitlergruß an der Bushaltestelle und Rassismus im Schüler-Chat – an Schulen in Südbrandenburg gibt es eine Häufung rechtsextremer Vorfälle. Im April hatten sich Lehrer:innen mit einem Brandbrief an die Öffentlichkeit gewandt, im Mai wurden dann Berliner Schüler:innen in einem Ferienlager in der Region rassistisch beleidigt. Bis Mitte Mai meldeten Schulleitungen den Ämtern dann 19 Vorfälle in Brandenburg, die meisten davon im Süden des Landes im Bereich des Schulamtes Cottbus.