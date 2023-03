Reform der Lehrvorgaben in Kritik Berliner Unis fordern Entlastung der Dozenten

Wie kann die Lehre an den Hochschulen verbessert werden? Große Hoffnungen liegen darauf, neu zu regeln, wie viele Studierenden ein:e Dozent:in im Schnitt betreuen muss. Doch die Enttäuschung an den Hochschulen war groß, als die Senatsverwaltung für Wissenschaft im September ihren Entwurf zu der entsprechenden Reform, der „Verordnung über die Lehrverpflichtung an Hochschulen“ (LVVO), vorlegte. Sie bestimmt, wie viel Hochschullehrer lehren müssen und wie viele Einheiten, die in Lehrveranstaltungsstunden à 45 Minuten berechnet werden, sie für welchen Lehrveranstaltungstyp, für welche Betreuungs- und Prüfungsleistungen angerechnet bekommen.

Damit entscheidet die LVVO nicht nur die persönliche Arbeitsbelastung der Lehrenden. Sie gibt zugleich Auskunft über den Stellenwert, den die Politik der Lehre insgesamt zugesteht. Dass die von 2001 stammende und seitdem kaum angepasste Verordnung dringend modernisiert werden muss, sagen alle: die Landeskonferenz der Rektoren und Präsidenten der Berliner Hochschulen (LKRP), die Gewerkschaften und Verbände – und auch die Senatsverwaltung für Wissenschaft.

Das war es dann aber auch schon mit dem Einvernehmen zwischen Wissenschaft und Politik. Denn der vorgelegte Reformentwurf, sagen die Kritiker von Senatorin Ulrike Gote (Grüne), sei fast nur Kosmetik, mutlos und ohne Vision.

Groß ist die Aufregung vor allem über den im LVVO-Entwurf neu eingefügten Paragraphen 3a. Dieser besagt zwar erstmals explizit, dass digitale Lehre auf die Lehrverpflichtung angerechnet werden soll. Doch, sagt Andreas Zaby zufolge ist die geplante Bestimmung „Ausdruck eines nicht zeitgenmäßen Verständnisses dessen, was Online-Lehre ausmacht“. Zaby ist Präsident der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) und stellvertretender LKRP-Vorsitzender.

In der Senatsverwaltung denkt man wohl, mit dem Einstellen von Inhalten auf einer Online-Plattform sei es getan. Andreas Zaby, HWR-Präsident

Tatsächlich steht im Textentwurf, dass nur eine direkt übertragene Lehrveranstaltung „mit zeitgleicher Interaktionsmöglichkeit“ mit einer Präsenzveranstaltung gleichwertig sei. Also ausgerechnet die umstrittene Zoom-Vorlesung. Während bei allen anderen Formen der digitalen Lehre gilt: Für die Erstellung von Materialien kann nur einmalig ein Zuschlag pro Lehrveranstaltungsstunde für den Vorbereitungsaufwand angerechnet werden – und dann nie wieder. „In der Senatsverwaltung denkt man wohl, mit dem Einstellen irgendwelcher Inhalte auf einer Online-Plattform sei es getan“, sagt Zaby.

Günter M. Ziegler, Präsident der Freien Universität Berlin und LKRP-Vorsitzender, ergänzt: „Eine Verknüpfung digitaler und analoger Lehre im Flipped Classroom in Sinne einer zukunfts- und innovationsfähigen Weiterentwicklung von Studium und Lehre: nicht vorgesehen.“

Beide kritisieren zudem, dass digitale Lehrveranstaltungen laut LVVO-Entwurf maximal 25 Prozent der Lehrverpflichtung ausmachen dürfen. „Für wen oder was eigentlich?“, fragt Zaby. „Pro Hochschullehrendem? Pro Studiengang? Fest steht: Dann hätten sich viele Blended-Learning-Studiengänge die wir mit viel Mühe aufgebaut haben, erledigt.“

Ärger gibt es an den Hochschulen auch darüber, dass Hochschullehrer künftig gerade mal bis zu zwei Lehrveranstaltungsstunden – das wären also maximal eineinhalb Stunden – für die Betreuung von Studierenden in Praktika außerhalb der Hochschule angerechnet bekommen sollen. Dies gilt aber nur, wenn die Gruppe der Studierenden mindestens 15 Personen umfasst und nur wenn die Hochschullehrende selbst mindestens 14 Einheiten pro Woche unterrichten.

Die Regelung der Praktikumsbetreuung wird der Realität vor allem im Lehramtsstudium in keiner Weise gerecht. Günter M. Ziegler, FU-Präsident.

„Das wird der Realität vor allem im Lehramtsstudium in keiner Weise gerecht“, sagt Günter M. Ziegler. Für die künftigen Lehrkräfte sei das Praxissemester ein zentraler Baustein ihrer Ausbildung – entsprechend müssten sie in dieser Zeit professionell didaktisch begleitet werden, das sei anspruchsvoll.

Zur besonderen Bedeutung von Praktika und Praxisphasen an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften passe die Deckelung auf 2 Lehrveranstaltungsstunden ebenso wenig, sagt Andreas Zaby. „So wird sich kein Professor und keine Professorin mehr für die Betreuung von Studierenden während der Betriebspraktika finden.“

Darüber hinaus will die Senatsverwaltung die seit der Reform des Berliner Hochschulgesetzes neu definierten „Personalkategorien nebst Ermäßigungsregelungen“ in LVVO einbauen und Neuregelung zum Mittelbau an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW).

Langwierige Abstimmung zwischen Senat und Hochschulen

An die richtig heißen – und finanzpolitisch teuren – Eisen traut sich der Entwurf der Senatsverwaltung ohnehin nicht ran. Zum Beispiel an die Höhe der Lehrverpflichtung pro Professor:in, die an Universitäten regelhaft bei neun, an HAWs bei 18 Lehrveranstaltungsstunden liegt. Beides empfinden die Hochschulen als zu hoch, vor allem die HAWs trommeln seit Jahren bundesweit für eine deutliche Ermäßigung, haben sie aber bisher nirgendwo bekommen. Nur in Sachsen-Anhalt konnten sie um zwei Lehreinheiten gesenkt werden.

Das Mindeste sei, sagt HWR-Präsident Zaby, dass den Fachhochschulen künftig 12 statt bislang sieben Prozent ihres gesamten Lehrdeputats zur Verfügung stünden, um in der Forschung und Entwicklung engagierten Hochschullehrern eine Reduktion ihrer Lehrverpflichtung zu ermöglichen.

Diese und weitere Bedenken und Forderungen haben die Hochschulen und Verbände der Senatsverwaltung im Herbst auf Aufforderung mitgeteilt. Und jetzt? Die im Rahmen der Anhörung im Herbst eingegangenen „zahlreichen Stellungnahmen“ würden immer noch ausgewertet, heißt es von der Senatsverwaltung. Man stimme derzeit mit den Hochschulen „die dringend notwendigen Anpassungen“ ab, die es bei der LVVO und damit zusammenhängend auch bei der sogenannten Kapazitätsverordnung geben soll. Letztere legt, vereinfacht gesagt, die Zahl der Studierenden pro Hochschullehrer und Studienfach fest. „Angesichts der Herausforderung, die teils sehr verschiedenen Interessen zusammenzuführen, wird der Prozess noch etwas andauern“, so die Wissenschaftsverwaltung.

Der erneute Wahlkampf habe die Diskussion in der Koalition auf Eis gelegt, sagt dagegen Tobias Schulze, stellvertretender Linken-Vorsitzender in Berlin und frisch wiedergewähltes Mitglied im Berliner Abgeordnetenhaus. Das werde so bleiben, bis der neue Senat stehe. „Dann aber ist klar: Da muss mehr kommen.“

Die Verwaltung argumentiere, sie wolle jetzt erst eine kleine Reform der LVVO und später dann eine große, sagt Andreas Zaby. Doch die Hochschulen fürchteten: „Wenn die Verordnung jetzt geändert wird, fasst die Politik sie danach wieder für viele Jahre nicht an.“ Wie die Senatsverwaltung unter der neuen Regierung das Thema angehen wird, ist ohnehin noch völlig offen.

