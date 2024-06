Regenbogenbunte Biologie Die Wissenschaft versteht langsam, wie queer die Tierwelt wirklich ist

Es geht um sexuelle Handlungen zweier Tiere des gleichen Geschlechts: etwa Bisonbullen, die Bisonbullen besteigen, Delfine, die Zärtlichkeiten austauschen, und Menschenaffen, die sich aneinander reiben, Männchen und Männchen und Weibchen und Weibchen.

Fachleute sprechen von „same-sex sexual behaviour“ (SSSB), von gleichgeschlechtlichem Sexualverhalten, aber die Definition wird mit neuen Beobachtungen laufend weiterentwickelt.

SSSB wurde schon bei vielen Arten von Säugetieren und auch anderen Tieren beobachtet. Der Verhaltenskatalog ist vielfältig und das zugrundeliegende Muster nicht so leicht zu definieren. Gleichgeschlechtliches Besteigen gehört dazu, Berührungen von Genitalien, oral-genitale Kontakte und genital-genitale Kontakte.

Für Forschende, die die Tiere beobachten, kann es schwierig sein, SSSB zu erkennen, zum Beispiel bei baumbewohnenden Arten oder Tieren, bei denen sich Männchen und Weibchen äußerlich und aus der Distanz wenig unterscheiden.

Zwei ausgewachsene Elefantenbullen beim Liebesspiel. © Getty Images/Universal Images Group/VWPics/Sergio Pitamitz

Außerdem ist nicht jede Berührung im Genitalbereich sexueller Natur. Es kann sich dabei auch um gegenseitige Körperpflege handeln, gründlich, aber nicht sexuell. Andererseits gibt es durchaus sexuell motivierte, aber berührungslose Handlungen mit mehrheitlich, jedoch nicht ausschließlich Partnern des anderen Geschlechts: Balzen, zum Beispiel. Bei SSSB scheint die Forschung bislang etwas überfragt.

Lücken in der Literatur

Das berichten zumindest Forschende um Karyn Anderson von der kanadischen University of Toronto und James Gibb von der Northwestern University in den USA in der Fachzeitschrift „Plos One“. „Wir stellten fest, dass zwar viele Wissenschaftler gleichgeschlechtliches Sexualverhalten beobachteten, aber nur etwa die Hälfte von ihnen Daten darüber sammelte und nur wenige tatsächlich darüber berichteten“, sagte Anderson dem Tagesspiegel.

Ob es ihnen Spaß macht oder nicht, können wir nicht sagen. Verhaltensforscher Gottfried Hohmann über den gleichgeschlechtlichen Sex der Bonobos

Dies könnte auf eine Voreingenommenheit gegenüber anekdotischen Beobachtungen zurückzuführen sein. „Quantitative Daten gelten in der Verhaltensforschung heute als aussagekräftiger und wissenschaftlicher als qualitative Beschreibungen“, sagt Anderson.

Es könnte daher schwierig sein, Fachpublikationen zu vergleichsweise selten beobachteten Verhalten zu veröffentlichen. „Und dann entstehen Lücken in der Literatur“, sagt die Forscherin. Es könnte auch methodische Schwierigkeiten geben, SSSB zu erfassen, da es häufig im Zusammenhang mit anderen sozialen Verhalten auftrete und nicht gesondert betrachtet werde.

Fast schon berühmt, aber auch berüchtigt, sind Bonobos als besonders gleichgeschlechtlich sexuell aktive Tiere. „Was bei Bonobos so besonders ist, ist, dass die Weibchen sich umarmen, auch mit den Beinen, und ihre Genitalien aneinander reiben“, berichtet Gottfried Hohmann, Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Radolfzell.

Sex mit einem Partner anderen Geschlechts, hier ein Bonobopärchen. © Imago/Pond5 Images/Uryadnikov

Das werde bei den Beobachtungen im natürlichen Lebensraum der Tiere fast täglich dokumentiert, ist von anderen Menschenaffen aber nicht in dieser Form bekannt. Auch Bonobomännchen reiben ihre Hinterteile aneinander oder besteigen einander, aber die häufigsten gleichgeschlechtlichen sexuellen Kontakte gibt es zwischen den Weibchen.

Geht es dabei um angenehme Empfindungen und sexuelle Befriedigung? „Ob es ihnen Spaß macht oder nicht, können wir nicht sagen“, räumt Hohmann ein.

Bei Bonobos in zoologischen Einrichtungen wurden intensives Küssen und orale Stimulation beobachtet und der Verhaltensforscher Frans de Waal ging davon aus, dass die Tiere dabei auch Orgasmen erlebten, wie ihre menschlichen Verwandten. „Insgesamt ist das Sexualverhalten, das Repertoire und die Häufigkeit, der wilden Tiere deutlich anders als das von den Tieren in Zoos“, sagt Hohmann. Beim Leben in freier Natur nehme es nicht so viel Platz ein.

Ein Darwinsches Paradoxon?

Bei anderen, sexuell weniger aktiven Tieren ist SSSB noch schwieriger zu beobachten. Das könnte zu einer falschen Einordnung geführt haben: „Die Vorstellung, dass es sich bei SSSB um ein seltenes Darwinsches Paradoxon handelt, hat sich in der Literatur hartnäckig gehalten“, schreibt das Forschungsteam um Anderson. Dies gelte, obwohl sich die Ansichten und Forschungen zu SSSB im Laufe des 20. und 21. Jahrhunderts – etwa, seit es Verhaltensforschung gibt – weiterentwickelt hätten, und obwohl SSSB in allen großen Tiergruppen verbreitet sind.

Nach Darwins Evolutionstheorie führt natürliche Selektion – das oft und damit nicht zutreffend zitierte „Überleben des Stärkeren“ – dazu, dass Individuen mit hilfreichen Eigenschaften mehr Nachkommen haben. Diese geben diese Eigenschaften an ihre Nachkommen weiter und auf Dauer haben so immer mehr Tiere einer Art einen besonderen Mix an Eigenschaften, der das Überleben fördert. Das kann viel Körperkraft sein, aber auch ein zierlicherer Körperbau, je nach Überlebensstrategie.

Queerspiegel: Der Newsletter für das queere Berlin Die Queerspiegel-Redaktion informiert Euch über die wichtigsten LGBTI-Ereignisse, Menschen, Termine aus Politik, Kultur und Sport. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Auch Verhaltensweisen können dazu führen, dass die eigenen Gene an besonders viele Nachkommen weitergegeben werden, sie also im Darwinschen Sinne die Fitness steigern. Zum Beispiel, besser für Nachkommen sorgen, den Nutzen von Werkzeugen erkennen oder das imponierendste Imponiergehabe zeigen zu können.

SSSB unter Säugetieren scheint aber aus diesem vereinfachten Schema zu fallen: Same-sex-Sex bringt nun mal keine Nachkommen hervor. Das vermeintliche Paradoxon besteht darin, dass SSSB nicht aus dem Verhaltensrepertoire verschwunden ist, wie eine unnütze, aber aufwändige Eigenschaft aus dem Erscheinungsbild einer Art.

Hohe „sexuelle Ansprechbarkeit“

Das liegt vermutlich daran, dass SSSB eben keine sexuelle Energieverschwendung ist. Wahrscheinlich hat es sich in der Evolution der Säugetiere gleich mehrfach entwickelt. SSSB wurde bei über 1500 Tierarten beobachtet – und das wurde auch in wissenschaftlichen Publikationen behandelt. Wirbellose zeigen es, also etwa Insekten, Spinnen, Stachelhäuter und Fadenwürmer, außerdem alle möglichen Wirbeltiere: Fische, Amphibien, Reptilien, Vögel und Säugetiere. Unter letzteren sind mit 51 Arten besonders viele Primaten, also Lemuren, Affen und Menschenaffen.

261 Arten von Säugetieren wurden beschrieben, die gleichgeschlechtliches sexuelles Verhalten zeigen.

Ein Team um José Gómez vom spanischen Forschungsinstitut EEZA-CSIC hat die vorhandene wissenschaftliche Literatur zum Thema ausgewertet. Wie es Ende 2023 in der Zeitschrift „Nature Communications“ berichtete, werden verschiedene Erklärungen für das Verhalten angeführt. Einige kommen ohne besonderen evolutionären Anpassungswert aus.

SSSB beruht demnach schlicht auf Verwechslungen oder Mangel an andersgeschlechtlichen Partner:innen. Es könnte auch Folge sexueller Frustration sein, wenn Individuen vom anderen Geschlecht abgelehnt werden oder nicht zum Zuge kommen. Dies könnte etwa auf die Bisonbullen zutreffen, von denen nur einzelne Zugang zu Weibchen haben und diesen dann eifersüchtig verteidigen – zur Frustration der zur Brunftzeit ebenfalls von Kopf bis Huf auf Paarung eingestellten Junggesellen.

Ein Bisonbulle und ein Weibchen. © Imago/VWPics/Jon G. Fuller Jr.

SSSB könnte auch eine Art Nebenprodukt der natürlichen Selektion von anderen Eigenschaften sein, etwa einer insgesamt hohen „sexuellen Ansprechbarkeit“. Eine weitere viel beachtete Hypothese besagt, dass es der Urzustand sich sexuell fortpflanzender Tiere gewesen sei, bei der Partnerwahl keine Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen zu machen, und sich dies bis heute auswirke.

Wildwechsel In dieser Kolumne beschreibt Patrick Eickemeier skurrile, andersartige, aber bisweilen sonderbar vertraute Verhaltensweisen von Tieren. Alle bisherigen Folgen sind hier zu finden.

Dem stehen Theorien gegenüber, nach denen SSSB durchaus von evolutionärem Nutzen ist. Das Verhalten könnte einerseits dazu dienen, Aggressionen zwischen gleichgeschlechtlichen Tieren zu mindern und Konflikte abzufedern. Das könnte vor allem bei Männchen wirken, unter denen Auseinandersetzungen häufiger auch tödlich enden. SSSB bei Säugetieren ist aber von etwa gleich vielen Weibchen-Weibchen- (163) wie Männchen-Männchen-Kombinationen (199) bekannt.

Verhaltensforscher Hohmann bestätigt, dass SSSB eine Strategie zur Konfliktvermeidung sein könnten. „Das ist die im Moment favorisierte Meinung.“ Für ihn liegt jedoch ein entscheidender Punkt darin, dass zum SSSB immer zwei gehören, bei den beobachteten Bonoboweibchen aber nicht klar ist, ob beide es gleichermaßen wollen. Das rangniedere Tier fährt gut damit, aber das ranghöhere Tier könnte es auch einfach vertreiben, etwa von einem Ast mit vielen reifen Früchten. „Es ist nicht klar, was es in dieser Situation von dem Verhalten hat“, sagt Hohmann. Dass es Spaß sei, sei eben nicht sicher.

Das Team um Gómez gelangt zu dem Schluss, dass SSSB auch dazu dient, positive soziale Bindungen zu knüpfen und aufrechtzuerhalten, gerade bei Tieren, die in Gruppen mit anderen Artgenossen zusammenleben.

So scheine gleichgeschlechtliches Sexualverhalten weiblichen Japanmakaken zu helfen, sich nach Auseinandersetzungen wieder zu vertragen. In männlichen Gruppen von Großen Tümmlern scheine es den Zusammenhalt zu stärken. Und die Bisonbullen entledigen sich vielleicht nicht nur überschüssiger Energie, sondern klären auch die Rangfolge mit anderen Junggesellen. Die nächste Brunftzeit kommt bestimmt. Alles im Sinn der Arterhaltung.