Resiliente Darmflora Warum die guten Bakterien nicht kaputtgehen

Jeder von uns ist ein Ökosystem für unzählige Mikroben: Wir tragen etwa 200 Gramm Bakterien und andere Einzeller mit uns herum, die meisten davon leben in unserem Darm. Dort helfen sie uns bei der Verdauung und schützen uns unter anderem vor anderen, schädlichen Keimen.

Doch was, wenn uns eine Infektion heimsucht? Dann feuert das Immunsystem aus allen Rohren und produziert nicht nur Antikörper, sondern auch Moleküle wie antimikrobielle Peptide, die eine große Bandbreite an Erregern beseitigen. Sie greifen die Hülle der Bakterien an, lässt sie aufplatzen und tötet sie damit ab.

Ein Großteil des natürlichen Mikrobioms überlebt diesen Angriff jedoch, denn dessen Bakterien werden von den Peptiden weniger stark beeinträchtigt als schädliche Keime. Weshalb, ist unklar.

200 Gramm Mikroben trägt jeder Mensch in etwa mit sich herum, vermutlich aber weniger – vor allem nach dem Toilettengang

Zumindest bei der Taufliege Drosophila scheint der Schlüssel zu dieser Resistenz in der bakteriellen Zellwand zu liegen, erklären Forschende vom Berliner Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie im Fachblatt „PNAS“. Nach einer Infektion mit einem Krankheitserreger im Labor beseitigte das Fliegen-Immunsystem nur die schädlichen Keime, die Darmflora blieb intakt.

Unter den überlebenden Mikroben war eine Mutante des Darmbewohners L. plantarum. Seine Zellwand war chemisch verändert, was sie unempfindlich macht: Weil sie weniger stark negativ geladen ist, zieht sie die positiv geladenen Peptide nicht mehr an.

Alternativen zu Antibiotika?

Das überraschte die Forschenden zunächst, denn solche Zellwandveränderungen sind dafür bekannt, schädliche Bakterien gefährlicher zu machen: „Wir hatten nicht erwartet, diesen Resistenzmechanismus in Mikrobiota zu finden“, sagt die Studienautorin Aranzazu Arias-Rojas und meint damit die natürlichen Darmbewohner. „Aber es machte Sinn, wenn man bedenkt, dass sich ‚schlechte‘ und ‚gute‘ Bakterien gar nicht so unähnlich sind.“

Damit verkompliziert der Befund das Bild von Krankheitserregern und nützlichen Keimen. „Der molekulare Dialog zwischen Wirt und Symbiont sowie Wirt und Krankheitserreger verläuft auf denselben Wegen“, schreiben die Forschenden. Daher vermuten sie, dass der Wirtsorganismus das Biotop im Darm auf weitere, noch unbekannte Weise im Gleichgewicht hält. Was davon auch für Menschen gilt, sagt die Studie nicht.

Antimikrobielle Peptide werden seit Jahren als Alternativen zu Antibiotika diskutiert, sind teilweise bereits als Medikament auf dem Markt, andere absolvieren Zulassungsstudien. Der große Durchbruch blieb aber bislang aus. Der Verbrauch von Antibiotika steigt seit Jahren besorgniserregend und die Zahl der Erreger, die gegen die Wirkstoffe resistent sind, nimmt immer weiter zu. Viele Antibiotika töten praktisch alle Bakterien des Mikrobioms, ob nützlich oder nicht.