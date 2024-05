Revival für den Verbrennungsmotor? Neue Studie offenbart Probleme von E-Fuels

Vor der Europawahl ist das Thema populär: Die Union will das für 2035 geplante Aus für Verbrennungsmotoren kippen, die FDP setzt weiter auf E-Fuels und sogar Sahra Wagenknecht wünscht sich eine „neue Generation sparsamer Verbrenner“. Auch große Autokonzerne rudern zurück, zumindest wollen sie wie Mercedes parallel zum E-Antrieb weiterhin Autos mit Verbrennungsmotoren bauen.

Der Absatz von E-Autos in Deutschland stagniert, was Branchenkenner vor allem auf den Rückgang der Kaufprämie zurückführen. Haben die Verbrenner also doch eine Zukunft?