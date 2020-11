Das Corona-Infektionsgeschehen in Deutschland nimmt seit einiger Zeit exponentiell zu. „Wir müssen verhindern, dass sich das Virus unkontrolliert ausbreiten kann“, betonte RKI-Vizechef Lars Schaade am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Vertretern aus dem Gesundheitswesen. Alle zehn Tage verdoppelten sich derzeit die Fallzahlen. „Wenn das genau so weiterginge, hätten wir an Weihnachten 400.000 täglich gemeldete Neuinfektionen am Tag“, sagte Schaade.

Und das seien nur die offiziell bestätigten Fälle über die Gesundheitsämter. Auch der R-Wert befinde sich seit Anfang Oktober deutlich über 1. Eine Person stecke also mehr als eine weitere an. Die statistische Größe sei in den vergangenen Tagen leicht gesunken. „Das ist ein Hinweis darauf, dass die Kurve im Moment vermutlich etwas flacher wird“, erklärte Schaade. Das sei erstmal nur eine Beobachtung, aber noch keine Trendwende.

Jens Spahn äußerte sich zu seiner eigenen Corona-Infektion. Er wisse nicht, in welchem Setting er sich persönlich angesteckt habe. „Ich hatte einen eher milden Verlauf“, sagte der Bundesgesundheitsminister. Er sei demütig, wie die Infektion bei ihm verlaufen sei.

„Diese Pandemie ist eine echte Mammutaufgabe – für uns als Regierung und als Gesellschaft.“ Er sei dankbar, dass er sich immer auf das Gesundheitswesen habe verlassen können. Die nationale Strategie zur Bekämpfung des Virus müsse fortlaufend angepasst werden. Beispiele seien dafür etwa die neue Quarantäneverordnung für Reiserückkehrer oder das Verändern der Teststrategie. (mis)