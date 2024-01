Roboter jenseits aller Vorstellung Neuartige Formen durch künstliche Evolution

Wenn Menschen sich einen Roboter vorstellen, denken viele an menschliche Abbilder aus Metall und Plastik. Oder an einen dieser Arme, die an Fließbändern Autos zusammenbauen. Ziemlich wenigen dürfte das seltsame Ding einfallen, das Sam Kriegman vom Center for Robotics and Biosystems der Northwestern University in Evanston, USA, mit Kolleginnen und Kollegen entwickelt hat.