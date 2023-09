Rückkehr nach vier Jahren im All US-Raumsonde Osiris-Rex mit Bodenproben von Asteroiden Bennu sicher gelandet

Die größte jemals gesammelte Probe von einem Asteroiden ist an Bord der US-Raumsonde Osiris-Rex sicher in den USA angekommen.

„Landung der Osiris-Rex-Probenkapsel. Eine Reise von einer Milliarde Meilen zum Asteroiden Bennu und zurück ist zu Ende gegangen“, sagte ein Nasa-Sprecher am Sonntag bei der Live-Übertragung der Landung.

Die mit rund 250 Gramm Material beladene Kapsel der US-Raumsonde Osiris-Rex landete demnach nach einem riskanten Eintritt in die Erdatmosphäre in der Wüste des US-Bundesstaates Utah.

Am Sonntag wurde die Kapsel in einer Höhe von mehr als 100.000 Kilometern aus dem Weltraum abgeworfen. Gegen 09.00 Uhr (Ortszeit, 17.00 Uhr MESZ) sollte sie auf einem Militärgelände in der Wüste im US-Bundesstaat Utah landen. Das Zielgebiet am Boden sei 58 Kilometer lang und 14 Kilometer breit.

Bereits im Juli 2023 simulierte die NASA mit einer Übungskapsel und einem Bergungsteam die Landung der Raumsonde. © IMAGO/Cover-Images

Osiris-Rex: Rückkehr nach vierjähriger Reise

Die Sonde Osiris-Rex war im September 2016 zu dem Asteroiden Bennu aufgebrochen und nach vierjähriger Reise im Oktober 2020 für wenige Sekunden auf dem Himmelskörper gelandet, um Gesteins- und Staubproben einzusammeln.

Bennu befindet sich rund 330 Millionen Kilometer von der Erde entfernt und hat einen Durchmesser von 500 Metern.

Eine grafische Darstellung zeigt die Nasa-Sonde Osiris-Rex, die über dem Asteroiden Bennu mit ihrem Roboter-Arm eine Probe nimmt. © picture alliance/dpa/Nasa/Goddard Space Flight Center

Die rund 250 Gramm an gesammeltem Material sollen der Nasa helfen, „die Arten von Asteroiden besser zu verstehen, welche die Erde bedrohen könnten“, erklärte der Chef der Weltraumbehörde, Bill Nelson. Zudem könnten sie Aufschluss über die Entstehung des Sonnensystems geben.

Nach der Landung soll die Kapsel ins Johnson Space Center im texanischen Houston gebracht werden. Nur 25 Prozent der Proben werden sofort analysiert, der Rest wird für besser ausgestattete Forscher in der Zukunft aufbewahrt.

Asteroiden bestehen aus dem ursprünglichen Material, aus dem das Sonnensystem vor 4,5 Milliarden Jahren entstanden ist. Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Asteroid Bennu reich an Kohlenstoff ist und in Mineralien eingeschlossene Wassermoleküle enthält. (AFP)