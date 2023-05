„Russland sitzt am längeren Hebel“ Militärhistoriker Sönke Neitzel sieht Euphorie über möglichen Sieg der Ukraine skeptisch

Herr Neitzel, Sie lagen vor einem Jahr ganz richtig, als Sie uns sagten, dass sich dieser Krieg in die Länge ziehen werde. Was erwarten Sie, wie es nun weiter gehen könnte?

Das kann man natürlich nicht vorhersagen. Für mich ist der Ausgang dieses Krieges noch völlig offen. Die Euphorie der letzten Monate, dass die Ukraine gewinnen wird, sehe ich mit Vorsicht. Wenn man sich die militärischen Potenziale anschaut, dann hat Russland zwar Probleme, aber langfristig die viel größere Zahl an Soldaten und das größere wirtschaftliche Potenzial, auch durch die Unterstützung Chinas. Dem steht nun die Ukraine mit zwölf Brigaden und 60.000 Mann gegenüber, um die erwartete Gegenoffensive zu starten.