Safari in das Eiszeitalter Zeitreise zu Steppenbison, Höhlenlöwe und Wollhaarnashorn

Ein großes Wildpferd bleckt die Zähne, das Wildschwein schaut einen vertraut an. Trotz dickem, zotteligem Fell erscheint der Moschusochse kleiner als sonst auf Bildern. Dafür beeindrucken aber der gewaltige Elch und der Wisent mit ihrer schieren Körpergröße. Der Auerochse – Vorfahre der heutigen Rinder aus dem Nahen Osten – imponiert mit seinen spitzen, langen Hörnern.

In diese urtümliche Fauna und ihre Lebensbedingungen nimmt einen die Sonderausstellung „Eiszeit-Safari“ im Archäologischen Landesmuseum Brandenburg (Havel) mit. Die 60 rekonstruierten Tiere und Skelette haben kürzlich ihren Weg aus dem Reiss-Engelhorn-Museum in Mannheim in die Mark gefunden.

Zur Ausstellung Die „Eiszeit-Safari“ öffnet bis 23. Februar 2025, Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr, im Archäologischen Landesmuseum Brandenburg, Neustädtische Heidestraße 28, in Brandenburg (Havel). Der Eintritt beträgt 5, ermäßigt 3,50 Euro. Führungen finden jeweils um 14 Uhr am 21. Juli, 1. September und 8. Dezember statt. Es gibt Workshops für Kinder und Erwachsene sowie Vorträge. Mehr Infos auf: landesmuseum-brandenburg.de. Zur Ausstellung ist ein „Reisebegleiter“ durch die Eiszeit von den Reiss-Engelhorn-Museen herausgegeben worden, der zum Sonderpreis von 9,90 € in der Ausstellung erhältlich ist. Er stellt detailliert Lebensumstände, Tier- und Pflanzenwelt und die Lebensverhältnisse der Menschen dar.

Ein animierter Kurzfilm nimmt die Besuchenden gleich am Eingang noch weiter in der Zeit zurück: Denn wo heute Berlin und Brandenburg sind, befand sich noch eine dicke Eisdecke zur letzten Kaltzeit vor etwa 20.000 Jahren. Als diese dann vor rund 11.600 Jahren endete und sich die Gletscher in die Hochgebirge zurückzogen, war Deutschland in weiten Teilen von Tundren- und Graslandschaften bedeckt. Mammutherden zogen hier umher und große Bären und Elche bevölkerten die Ebenen.

Naturgetreue Rekonstruktionen

In Brandenburg stehen die eiszeitlichen Tiere etwas dicht gedrängt in dem langgestreckten Raum. Doch ist offenbar viel Liebe zum Detail in ihre Rekonstruktion geflossen: „Wenn Sie dem Mammut in die Augen schauen, sehen Sie Tränenflüssigkeit und lange Wimpern, alles stimmt“, sagt Wilfried Rosendahl, Kurator der Ausstellung und Direktor des Reiss-Engelhorn-Museums, dem Tagesspiegel.

Alle Tiere seien auf Basis wissenschaftlicher Forschung in Barcelona und Rotterdam innerhalb von zwei Jahren für das Museum naturgetreu modelliert, gegossen und rekonstruiert worden. Wie ein Auerochse aussah, ist zum Beispiel von Höhlenmalereien bekannt. Andere Großtiere haben die Jahrtausende etwa im sibirischen Permafrost konserviert, mit Haut und Haaren überdauert und sind so in ihrer Erscheinungsart noch besser dokumentiert.

Der Mensch ist klein dagegen

Einem Wollhaarnashorn mit seinem Horn, seiner zotteligen Mähne und dem massigen Körper wäre man als Bewohner jener Zeit sicher nicht gern freiwillig begegnet. Der Homo sapiens sapiens, der ebenfalls als Paar in der Ausstellung vertreten ist, wirkt gegen die Tiere geradezu zierlich. Er war aus dem Süden eingewandert und kleidete sich völlig in Leder.

Jeweils mit einem Speer bewaffnet posieren Mann und Frau neben einem Zelt aus Lederhäuten. Dem Paar gegenüber steht ein Höhlenlöwe – ein Raubtier, das unseren heutigen Löwen nicht unähnlich ist. „Aber er hat keine Mähne“, sagt Rosendahl, „wir kennen ihn von Höhlenzeichnungen.“ Auch Skelette und Eismumien von Höhlenlöwen sind bekannt.

Die meisten solcher Großtiere sind mit dem Ende der Eiszeit ausgestorben. Andere prähistorische Tiere wie etwa die Stockente sehen dagegen genauso aus wie heute. Anfassen ist übrigens gestattet: An Fühlstationen können Felle gestreichelt und Tiergebissen betastet werden.

Das Leben als Jäger und Sammler

An zwei Videostationen können sich die Besuchenden in neun Kurzfilmen über Aspekte des damaligen menschlichen Lebens informieren. Darsteller zeigen mittels experimenteller Archäologie, wie Waffen und Werkzeuge hergestellt wurden, wie man auf die Jagd gegangen ist und welch ein technischer Fortschritt die Erfindung der Knochennadel mit Öhr war: Sie hat das Nähen wesentlich erleichtert.

Aus Birkenrinde wurden Taschen hergestellt, etwa um Kräuter zu sammeln. Trotzdem muss das Essen damals ziemlich fad geschmeckt haben, da man weder Salz noch Pfeffer kannte. Stattdessen würzten die Menschen mit Beifuß und Schnittlauch, beides kälteresistente Pflanzen.

Pflanzen waren wichtiger Teil der Nahrung

Im Kreuzgang des ehemaligen Klosters, in dem das Archäologische Landesmuseum untergebracht ist, stehen zahlreiche Vitrinen mit Pflanzen, die es damals schon gegeben hat und die uns auch heute noch vertraut sind. Sie haben Temperaturen von bis zu minus 40 Grad Celsius ausgehalten. Ein Beispiel ist die Moltebeere, die reich an Vitamin C ist und ein fester Bestandteil nordischer Frühstückskultur geblieben sind.

Wer diese familiengerechte Ausstellung, diese „Arche Noah der Eiszeit“, wie Rosendahl es nennt, sollte auch einen Blick in die Dauerausstellung werfen. Im Raum „Altsteinzeit in Brandenburg“ gibt es noch mehr, speziell zur Evolution des Menschen im Eiszeitalter, zu erfahren.