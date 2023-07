Schlechte Arbeitsbedingungen Medizin-Verbände starten Aktionstag für besseres PJ

Nach mindestens zehn Semestern Studium und etlichen herausfordernden Prüfungen stellt das Praktische Jahr (PJ) für Medizinstudierende den Abschluss ihrer universitären Ausbildung dar. Im PJ arbeiten die angehenden Ärzt:innen in Vollzeit im Krankenhaus – es ist eine Heranführung an den Berufsalltag. Eine Heranführung, die vielen Studierenden aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen kaum Lust auf den erlernten Beruf machen dürfte.

Um auf die Lage der PJ-Absolvierenden aufmerksam zu machen, veranstalteten der Hartmannbund, ein Mediziner:innen-Verband, und die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland (bvmd) am Mittwoch einen „Aktionstag für ein faires PJ“.

Kaum Geld für Vollzeitarbeit

Die Liste der Mängel, die Anna Finger aufzählt, ist lang. Finger absolviert derzeit selbst ihr PJ und sitzt dem Studierendenausschuss des Hartmannbundes vor. Den zentralen Kritikpunkt sieht sie in der fehlenden Entlohnung. Die geringe Aufwandsentschädigung stehe in keinem Verhältnis zu der geleisteten Arbeit. „Dass wir fast ein Jahr lang 40 Stunden und mehr in den Krankenhäusern arbeiten und einen großen Teil zur Genesung der Patient:innen beitragen und dann trotzdem am Wochenende zusätzlich arbeiten oder uns Geld leihen müssen, um unsere Lebenshaltungskosten decken zu können, ist in hohem Maße unfair und nicht hinnehmbar“, sagt Finger.

Peter Schreiber, Fingers Co-Vorsitzender, bemängelt außerdem den Umgang mit Krankheitsfällen. Den PJ-Absolvierenden stünden lediglich 30 Fehltage zu, zwischen Urlaubs- und Krankheitstagen werde nicht getrennt. Wer krankheitsbedingt nicht zur Arbeit erscheine, verliere Urlaubstage. „Dass Erkrankungen bei solchen Regelungen nicht auskuriert werden, sollte niemanden überraschen“, gibt Schreiber zu Bedenken.

Auch im Alltag würden die PJ-Absolvierenden häufig wenig Wertschätzung erfahren. So werde immer wieder bei der Lehre gekürzt, um den Krankenhausbetrieb zu bewerkstelligen. Außerdem fehle es an Umkleideräumen und Spinden für die Berufseinsteiger, die sich dann auf dem Flur umziehen müssten. Der Hartmannbund und die bvmd fordern deswegen hinsichtlich der Ausgestaltung des Praktischen Jahres ein „Umdenken“, dass sich auch in der zu verhandelnden Approbationsordnung niederschlagen solle. (mne)