Schluckimpfung für Majestät Erste zugelassene Immunisierung für Insekten

In den USA ist erstmals eine Impfung für Insekten zugelassen worden. Sie soll Bienenkolonien vor der Amerikanischen Faulbrut schützen. Diese bakterielle Erkrankung befällt Bienenlarven (von Imkern Maden genannt) in ihren Brutzellen. Im Vergleich zur so genannten Europäischen Faulbrut, die durch ein anders Bakterium ausgelöst wird, gilt sie als deutlich problematischer. Sie tritt auch in Deutschland auf und zählt zu den meldepflichtigen Tierseuchen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden