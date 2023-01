Schmatzen und Prusten Wer formte ersten Konsonanten?

Ob Deutsch, Chinesisch oder Swahili: Jede menschliche Sprache besteht aus Wörtern, die durch eine Abfolge von Vokalen und Konsonanten gebildet werden. Lippen, Kehlkopf, Kiefer, Zunge und Zungenbein müssen aufeinander abgestimmt bewegt werden, damit Laute entstehen. Doch wie konnte sich diese Fähigkeit entwickeln?

Die Ursprünge menschlicher Sprache sind schon lange Gegenstand der Anthropologie. Weltweit beobachten Menschen dafür unserer Art nah verwandte Affen, wie Schimpansen, Bonobos, Gorillas oder Orang-Utans. Forschende versuchen, daraus Rückschlüsse auf die Evolutionsgeschichte ziehen. Vokale haben ihren Ursprung sehr wahrscheinlich in den Rufen, mit denen Menschenaffen miteinander kommunizieren. Sie sind über weite Strecken hinweg hörbar und erinnern stark an menschliche Laute. Schwieriger ist dagegen die Herleitung von Konsonanten, die etwa durch Lippen- oder Zungenbewegungen entstehen.

Ein britischer Primatologe und Evolutionspsychologe hat nun eine Theorie veröffentlicht, wonach die Fähigkeit zur Bildung von Konsonanten nur durch die Lebensweise unser Vorfahren entstehen konnte: Sie müssen demnach mehr in den Bäumen gelebt haben als bisher angenommen.

Adriano Lameira von der Universität Warwick bezieht sich dabei auf Beobachtungen an heute lebenden Orang-Utans. Diese würden vorrangig in Bäumen leben, während sich andere Menschenaffen eher auf dem Boden aufhalten. Beim Klettern im Geäst müssen sich Orang-Utans permanent festhalten oder abstützen, so Lameira.

Orange mit den Lippen schälen

„Durch diese Einschränkung haben Orang Utans eine stärkere Kontrolle über ihre Lippen, Zunge und Kiefer entwickelt, sodass sie ihren Mund wie eine fünfte Hand benutzen, um Futter zu halten oder Werkzeuge einzusetzen“, sagt der Evolutionsbiologe in einer Pressemitteilung. „Sie können eine Orange nur mit ihren Lippen schälen, also ist ihre mündliche Feinmotorik stärker ausgebildet als bei anderen Menschenaffen – was sich zu einem wesentlichen Bestandteil ihrer Biologie entwickelt hat.“ Gorillas oder Schimpansen hingegen würden wesentlich weniger konsonantenähnliche Laute verwenden, die außerdem nicht immer über Populationen hinweg auftauchten.

Das Repertoire von Orang-Utans ist reich an Schmatz-, Kuss- und Prustlauten, klickenden und raspelnden Geräuschen, so Lameira – Laute, die nur durch ein Leben in den Bäumen entstehen konnten, wie es heute lebende Orang-Utans noch führen.

Verständigung im Urwald Orang-Utans leben als Einzelgänger und vermeiden meist Kontakte. Erwachse Männchen stoßen manchmal lange, weithin hörbare Rufe aus, um Weibchen anzulocken oder Rivalen abzuschrecken. Charakteristisch sind auch quietschende Kuss-Laute. Die stoßen die Waldbewohner aus, wenn sie aufgeregt oder verängstigt sind, wenn sie auf sich aufmerksam machen wollen – oder manchmal auch, ohne dass Menschen dafür den Grund verstehen.

Doch seine Hypothese stößt auf Skepsis. „Dieser Studie fehlen wichtige wissenschaftliche Basisdaten“, sagt Kurt Hammerschmidt, Forscher am Deutschen Primatenzentrum in Göttingen. Hammerschmidt beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Lautgebung von Tieren, vor allem von Affen und auch Menschenaffen. Für den Beleg von Lameiras Theorie fehlten belastbare Daten, sagt Hammerschmidt. „Es ist bekannt, dass Orang-Utans eine hocheffiziente Kontrolle über ihre Lippen-, Zungen- und Kiefermotorik haben. Das treffe weitgehend aber auch auf Schimpansen und Bonobos zu.“

Generell gelten Schimpansen als am engsten verwandte, noch lebende Affenart zu uns Menschen. Sie verfügen über ein vielfältiges Sozialleben und kommunizieren auch über weite Distanzen noch miteinander. Das Sozialleben von Orang-Utans hingegen ist weniger komplex, sagt Hammerschmidt. „Ob die hier beschriebene Lebensweise wirklich der Ursprung für die menschliche Lautbildung sein kann, bleibt deshalb fraglich.“

Bereits 2012 beschrieben Forschende, wie das Sozialleben von Primaten die Evolution menschlicher Sprache beeinflusst haben könnte. Sie berichteten damals von Beobachtungen bei Schimpansen, die zum Beispiel ein leises Schmatzen von sich geben, wenn sich Individuen in freundlicher Absicht begegneten.

Videoaufnahmen zeigten, dass das Schmatzen nicht nur die Lippen einschloss, sondern auch Kiefer, Zunge und Zungenbein – es handelte sich also um ein komplexes Zusammenspiel von Gesichtsmuskeln, das gezielt eingesetzt und auch zur Lauterzeugung genutzt wurde. Mimik, so schlossen die Forschenden damals, muss eine Grundvoraussetzung für Sprache gewesen sein.

