Schnellere, günstigere, potentere Zelltherapien gegen Krebs „Eine sehr große Herausforderung“

Frau Kerber, für CAR-T-Zelltherapien müssen dem Patienten Immunzellen entnommen, ins Labor transportiert, bearbeitet und wieder zurückgeschickt werden. Diese drei bis vier Wochen haben todkranke Patienten oft nicht. Geht das schneller?

Es hat viele biologische Vorteile, patienteneigene Immunzellen zu benutzen, zu verändern, zu vermehren und dann dem Patienten zurückzugeben. Im Moment ist es so, dass man die Zellen in der Regel über sieben bis zehn Tage in der Kultur wachsen lässt.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden