Schule ohne Rechtschreibregeln? „Das ist eine sehr riskante Debatte“

Wie wichtig ist für Schülerinnen und Schüler heute noch das Beherrschen von Rechtschreibung? Diese Frage stellt sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in einem aktuellen Interview mit der Zeit, „wenn das Schreibprogramm alles korrigiert“. Bildungsforscher Klaus Hurrelmann unterstützt zwar einige Anregungen von Kretschmann, hält eine Schule ganz ohne Rechtschreibregeln aber für gefährlich. Im Interview mit dem Tagesspiegel erklärt er, warum.

Herr Hurrelmann, könnte man Schülern Rechtschreibregeln ersparen, weil später ohnehin eine KI korrigiert?

Dann braucht man auch nicht mehr schreiben zu lernen, weil das die künstliche Intelligenz macht. Und man braucht auch nicht mehr sprechen zu lernen, weil das ja auch die künstliche Intelligenz macht. Damit würde aber natürlich der Aktivitätskreislauf von Menschen einen völlig anderen Verlauf nehmen, daher ist das eine sehr riskante Debatte.

Klaus Hurrelmann ist Bildungs- und Sozialisationsforscher und lehrt Public Health and Education an der Hertie School in Berlin.

Gerade im digitalen Zeitalter ist es sehr wichtig, lesen und schreiben zu können. Gerade weil wir so eine starke künstliche Unterstützung haben, muss ich als Mensch in der Lage sein, zu entscheiden, was richtiges und was falsches Deutsch ist, wie man etwas ausdrückt. Natürlich wäre ich dumm beraten, mich nicht der technischen Unterstützung zu bedienen, aber ich will ja die Souveränität behalten. Ansonsten würden ganze Kompetenzbereiche wegfallen und ich wäre eines Tages gar nicht mehr in der Lage, etwas zu schreiben. Oder etwas zu sprechen, wenn man den Teufel an die Wand malt.

Wie werden Rechtschreibfehler an deutschen Schulen gewertet? Wie in fast allen Bundesländern wird im kommenden Schuljahr auch in Schleswig-Holstein der „Fehlerquotient“ an weiterführenden Schulen abgeschafft. Rechtschreibfehler in Aufsätzen werden dann nicht mehr stur nach dem Verhältnis der Fehler zu den Wörtern im Aufsatz bewertet. Als Teil der „Sprachrichtigkeit“ fließen Rechtschreibfehler aber weiterhin in die Note ein; eine Eins gibt es nur für einen annähernd fehlerfreien Aufsatz. Lehrer können aber nun stärker beachten, welche Art von Rechtschreibfehlern Schüler machen. So können sie es beispielsweise weniger stark gewichten, wenn ein Schüler wiederholt den gleichen Fehler macht oder komplizierte Begriffe falsch schreibt.

Auch wenn der „Fehlerquotient“ abgeschafft wurde, für den klügsten Aufsatz gibt es weiterhin keine Eins, wenn die Rechtschreibung nicht annähernd fehlerfrei ist. Könnte man hier nicht nachsichtiger werden?

Nein, eine Belohnung für die richtige Beherrschung der Rechtschreibung sollte unbedingt bleiben. Aber noch stärker sollte ein Text mit bemerkenswerten Inhalten belohnt werden. Denn da öffnet sich ja jetzt die nächste Tür der künstlichen Intelligenz. Ein guter Deutschaufsatz kann noch besser werden, wenn ich generative Sprachprogramme einsetze, die meinen Gedanken aufnehmen und weiterspinnen und ergänzen.

Das ist eine Kompetenz, die sofort gefördert werden sollte: Die Schüler sollten lernen, die künstliche Intelligenz als Hilfe und Unterstützung zu nutzen, doch der inhaltliche Kerngedanke muss natürlich von ihnen selbst kommen. Sonst besteht die Gefahr, dass die künstliche Intelligenz die gesamte Textarbeit übernimmt und Schüler verlernen, überhaupt einen Text zu schreiben.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat in einem Interview mit der „Zeit“ dafür plädiert, dem Umgang mit neuen Medien mehr Raum zu geben, die kritische Urteilsfähigkeit zu schulen – und im Gegenzug weniger streng bei der Rechtschreibung zu sein.

Da würde ich mitziehen, das leuchtet ein. Rechtschreibung hat oft keine innere Logik. Zu einem großen Teil besteht sie aus sturen Konventionen, aber man erkennt die Regeln nicht. Wenn ich die nicht perfekt beherrsche, aber einschätzen kann, wie ich sie durch KI korrigieren kann, dann ist das akzeptabel. Diese rechtschreibtechnische Entlastung durch die Sprachautomaten wären besonders dann okay, wenn es so gelänge, dass Kinder und Jugendliche Kapazitäten freibekommen, um kritisch zu denken und inhaltlich kreativer zu werden. Das ist ein guter Gedanke – man merkt, dass Kretschmann mal Lehrer war.

Natürlich geht das nur, wenn ich die Kompetenz habe, mit den verschiedenen Angeboten und Programmen souverän umzugehen, und immer weiß, was ich da tue. Das ist das alles Entscheidende: dass die künstliche Intelligenz nicht die Herrschaft über mich erhält und ich nicht mehr weiß, was da eigentlich geschieht, wenn ich das Kind trainiere. Gilt für uns als Erwachsene natürlich genauso.

Herr Kretschmann regt außerdem an, in Zeiten von KI-Übersetzung auf das Erlernen einer zweiten Fremdsprache zu verzichten.

Hier muss man sehr aufpassen, das leuchtet mir nicht ein. Wir wissen, dass ein Mensch, der eine zweite Sprache und vielleicht sogar auch eine dritte Sprache lernt, insgesamt souveräner im Sprachenlernen wird, und meist auch souveräner in der Beherrschung der eigenen Sprache, weil man Alternativen kennenlernt.

Lange Jahre haben wir ja alle gedacht, dass Kinder, die mehrsprachig groß werden, Behinderungen in ihrem Spracherwerb hätten. Wie wir heute wissen, ist das nicht der Fall. Die Kinder schalten gleich von Anfang an sozusagen auf eine Metaebene und lernen, dass es mehrere Sprachen gibt, die unterschiedliche Formen wählen, um Sachverhalte auszudrücken. Das ist eine ungeheure Bereicherung, schult nicht nur abstrakt das Gehirn, sondern führt dazu, dass ein Sprachbewusstsein und ein Gefühl für unterschiedliche sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten trainiert wird.

Keine Fremdsprachen mehr zu lernen, dieser Preis, den wir dafür zahlen müssten, wäre zu hoch. Denn durch Fremdsprachen erwirbt man die Fähigkeit, unterschiedliche Sprachwelten, Sprach- und Ausdrucksformen kennenzulernen.

Aber worauf könnte man verzichten, um Schüler zu entlasten und Platz für neue Inhalte zu schaffen? Mitunter wird auch vorgeschlagen, Kunst, Musik oder Sport zugunsten der Kernfächer einzuschränken.

Ja, die Debatte flammt immer wieder auf, wird aber von Wissenschaftlern kaum noch ernsthaft geführt. Wenn ich alles, was mit Bewegung und künstlerischem Handeln zu tun hat, weglasse, macht das die Schule und am Ende auch die Kinder arm.

Was könnte man dann streichen?

Das ist meiner Ansicht nach die falsche Diskussion. Was Herr Kretschmann jetzt angestoßen hat, ist eine kluge Überlegung. Was machen wir mit neuen Formen der Konstruktion von Sprache, die uns heute zur Verfügung stehen?

Aber irgendein Gebiet aus dem Schulkanon herauszunehmen, um Platz für ein anderes zu schaffen, das halte ich für einen Fehlschluss im Denken. Das gehört alles und noch viel mehr hinein in den Schulkanon. Ganz eindeutig fehlt es an Medienkompetenz. Ebenso an Gesundheitskompetenz, an juristischen oder wirtschaftlichen Fähigkeiten. Weil das dann aber so viele sind, müssen wir uns Gedanken machen darüber, wie denn Unterricht in Zukunft aussieht.

Und das kann nicht mehr der Fachunterricht von drei Stunden Mathematik über die Woche verteilt sein, sondern viel stärker ein Unterricht, bei dem Mathematik mit Medienkompetenz, mit Kunst, Sport oder dergleichen kombiniert wird. Man kann an Themen entlang arbeiten, damit haben viele Schulen sehr gute Erfahrungen gemacht. Dabei sollen möglichst alle Spektren des menschlichen Lebens in der Schule Platz haben. Also nicht das eine streichen, um das andere zu machen, sondern neue Formen finden, um möglichst viele Impulse in einem klugen Design in ein kluges Gesamtkonzept einzubeziehen. Und auch da würde ich mal schätzen, wird uns die künstliche Intelligenz noch eine ganze Reihe von Möglichkeiten eröffnen.