Der Deutsche Astrophysiker Reinhard Genzel erhält mit der US-Amerikanerin Andrea Ghez und dem Briten Roger Penrose den Physiknobelpreis 2020.

Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt. Sie werden geehrt für die Entdeckung der Schwarzen Löcher, teilte ein Sprecher der Akademie mit.

Roger Penrose (geboren 1931) bekommt den Preis für die Entdeckung, dass die Bildung von Schwarzen Löchern eine robuste Vorhersage der Allgemeinen Relativitätstheorie ist. Er hat mathematisch nachgewiesen, dass die Bildung von Schwarzen Löchern ein natürlich zu erwartender Prozess ist.

Reinhard Genzel (geboren 1952) und Andrea Ghez (geboren 1965) werden für die Entdeckung eines supermassiven kompakten Objekts im Zentrum unserer Galaxie. ausgezeichnet.

Suche nach Schwerkraftmonster

Sie leiteten unabhängig voneinander Forschungsteams, die sich auf die Suche solcher supermassiver Objekte begeben haben. Sie richteten Teleskope auf das Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Es liegt rund 26.000 Lichtjahre von der Erde entfernt.

Es folgte die Entdeckung von Sternen, die um ein unsichtbares Objekt kreisten. Anhand ihrer Bewegungen wiesen sie ein supermassives Objekt im Zentrum der Galaxis nach.

Preis mit Geschichte

Der Eingang des Nobel Museums in Stockholm. Foto: AFP Jonathan Nackstrand

Dotiert sind die Nobelpreise in diesem Jahr mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 950 000 Euro), das ist eine Million Kronen mehr als im Vorjahr. Im vergangenen Jahr hatte der US-amerikanisch-kanadische Physiker James Peebles für seine grundlegenden Erkenntnisse zur Entwicklung des Universums die eine Hälfte des Physik-Nobelpreises erhalten. Die andere ging an Michel Mayor und Didier Queloz, beide aus der Schweiz, die den ersten Exoplaneten entdeckt hatten, der um einen sonnenähnlichen Stern kreist.

Den ersten Physik-Nobelpreis hatte 1901 der deutsche Physiker Wilhelm Conrad Röntgen für die Entdeckung der nach ihm benannten Röntgenstrahlen erhalten. Seitdem wurden 212 weitere Persönlichkeiten in der Kategorie ausgezeichnet.

Die Woche der Nobelpreis-Verkündungen hatte am Montag mit der Bekanntgabe der Preisträger in der Kategorie Medizin begonnen. Den Preis teilen sich diesmal die US-Amerikaner Harvey Alter und Charles Rice und der Brite Michael Houghton, die für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus ausgezeichnet werden. Die Preisverleihungen am 10. Dezember, dem Todestag von Preisstifter und Dynamit-Erfinder Alfred Nobel, fallen coronabedingt diesmal deutlich kleiner aus als sonst. (mit dpa)