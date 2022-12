Schweiz und Frankreich stark betroffen Die RSV-Welle trifft auch viele Kinder in anderen europäischen Ländern

Die Erkältungssaison hat gerade erst begonnen – und doch bringt sie das Gesundheitswesen schon jetzt an seine Grenzen. Besonders auf Kinderstationen ist die Lage vielerorts dramatisch. Das liegt vor allem am Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV).

„Insbesondere bei Kleinkindern unter zwei Jahren sorgt die anhaltende RSV-Aktivität für Arztkonsultationen und Krankenhauseinweisungen“, schreibt die Arbeitsgemeinschaft Influenza des Robert-Koch-Instituts (RKI) in ihrem aktuellen Wochenbericht.

Konkreter hatte dies die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) zu Monatsbeginn beschrieben: „Von 110 Kinderkliniken hatten zuletzt 43 Einrichtungen kein einziges Bett mehr auf der Normalstation frei. Lediglich 83 freie Betten gibt es generell noch auf pädiatrischen Kinderintensivstationen in ganz Deutschland – das sind 0,75 freie Betten pro Klinik, also weniger als eines pro Standort.“

Es kursiert der Begriff „Immunschuld“ aufgrund der Pandemie

Zahlreiche Akteure aus der Medizin wie etwa der Präsident des Berufs­verbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), Thomas Fischbach, versuchen, die heftige RSV-Welle und deren Auswirkungen bei Kindern als Folge der Pandemiepolitik zu erklären. So sei die Maskenpflicht der zurückliegenden zwei Jahre „ein wichtiger Grund für die aktuelle Krise“, sagte der BVKJ-Chef jüngst dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Wegen der zeitweiligen Maskenpflicht in Kitas und Schulen seien Kinder den herkömmlichen Viren nicht ausgesetzt gewesen und daher nun weniger immun dagegen, argumentieren Fachleute wie Fischbach. In der aktuellen Debatte kursiert hierzu der Begriff „Immunschuld“.

Die Leiterin des Zentrums für neuartige Virus­erkrankungen an der Universitätsklinik Genf, Isabella Eckerle, zweifelt allerdings an der Theorie einer sogenannten Immunschuld. Es gebe „kein ‚Infektions-Konto‘, das man abarbeiten muss, damit man am Ende des Jahres bei null ist“, argumentierte die Virologin bereits Ende November auf Twitter.

Respiratorisches Synzytial-Virus (RSV) RSV – das Respiratorische Synzytial-Virus – ist verantwortlich für die meisten Fälle von akuter Bronchitis (Bronchiolitis) bei Säuglingen und kleinen Kindern. Auch ältere Menschen sind gefährdet, andere Erwachsene und Schulkinder tendenziell kaum. Das Virus verursacht jedes Jahr von November bis April Atemwegserkrankungen mit typischen Symptomen wie Husten und Schnupfen. Die Übertragung von Mensch zu Mensch erfolgt durch Tröpfcheninfektion bei engem Kontakt, wobei Bindehaut und Nasenschleimhaut die Eintrittspforten bilden. Eine Übertragung ist auch durch verunreinigte Gegenstände und Oberflächen möglich.

Zu der immunologischen Schuldfrage wollen Kritiker der deutschen Corona-Politik gern auch eine politische gestellt wissen: Sind die politischen Entscheidungsebenen wegen ihrer strikten Pandemiekurse zur Eindämmung des Coronavirus für die prekäre Situation in Kinderkliniken mitverantwortlich?

Für eine besonnene Antwort scheint es noch zu früh, gewiss spielt bei der aktuellen Lage auch die bereits vor der Pandemie eingeschlagene Sparpolitik eine wichtige Rolle. Zweifelsohne dürfte aber auch eine Betrachtung der Lage im europäischen Ausland hilfreich für eine Analyse sein.

Vorweg: Der Blick in Länder mit einst weniger restriktiven Maskenvorschriften zeigt, dass das RS-Virus dort ebenfalls die Kinderkliniken immens strapaziert. Die RSV-Welle schwappt nicht nur durch Deutschland und bringt das Medizinwesen an seine Grenzen, auch in anderen europäischen Staaten wird die Ausbreitung des Erregers immer stärker zu einem Problem.

„RSV ist seit Oktober auf dem Vormarsch, wobei etwa 20 Länder und Gebiete eine verstärkte RSV-Aktivität erleben“, konstatierten EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides, WHO-Regionaldirektor Hans Kluge und die Direktorin der EU-Gesundheitsbehörde ECDC, Andrea Ammon, zu Monatsbeginn in einer gemeinsamen Mitteilung zur europäischen Influenza-Saison.

Erschwerend kommt hinzu, dass die jüngst gestartete Erkältungszeit als Saison mit Triple-Viruswelle in die Geschichte eingehen wird – neben dem RSV strapazieren Influenzaviren und Covid-19 die Immunsysteme.

Und das paneuropäisch. Daher gebe es „ein hohes Risiko für erheblichen Druck auf die Gesundheitssysteme der EU und des EWR in den kommenden Wochen und Monaten“, wie die EU-Behörde für Gesundheitsschutz (ECDC) am Montag unter Verweis auf eine Risikoanalyse warnte. Der aktuelle Blick in andere Staaten:

Schweden

Auch Schweden bleibt von der diesjährigen RSV-Welle nicht verschont. Der kontrovers diskutierte Sonderweg durch die Coronavirus-Pandemie implizierte unter anderem einen Verzicht auf Maskenvorschriften und die weitestgehende Offenhaltung von Schulen. Dennoch steigen die RSV-Zahlen stetig an.

Die schwedische Gesundheitsbehörde konstatiert in ihrem jüngsten RSV-Wochenbericht einen Anstieg von 52 Prozent im Wochenvergleich. Demnach waren von den 550 neu gemeldeten Fällen 336 Kinder unter fünf Jahren betroffen.

Die Behörde warnt davor, dass die Situation „insgesamt die Gesundheitsversorgung belasten“ werde. Einem Bericht der Tageszeitung „Dagens Nyheter“ zufolge verzeichnen Notaufnahmen wie etwa in Uppsala und Göteborg verstärkt RSV-Fälle bei Kindern.

Schweiz

Anders sieht es wiederum in der Schweiz aus. In der Eidgenossenschaft ereignet sich ein ähnlich folgenreiches Szenario wie hierzulande – mit enormen Folgen für das Gesundheitssystem und vor allem für die Kleinsten.

„Wie in anderen Ländern auch erleben wir in der Schweiz seit diesem Herbst eine ungewöhnlich frühe und starke RSV-Saison“, schreibt Pädiatrie Schweiz, die Fachorganisation der Kinder- und Jugendmedizin, in ihrem aktuellen epidemiologischen RSV-Update. Weiter heißt es: „Als Folge davon werden in den Kinderspitälern in der Schweiz aktuell absolute Rekordzahlen an Hospitalisationen von RSV-infizierten Kindern verzeichnet.“

In den Kinderspitälern in der Schweiz werden aktuell absolute Rekordzahlen an Hospitalisationen von RSV-infizierten Kindern verzeichnet. Pädiatrie Schweiz, Fachgesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin

Der Vizepräsident von Pädiatrie Schweiz, Nicolas von der Weid, kritisierte in dem Zusammenhang den vorangegangenen Sparkurs. „10 bis 15 Prozent der Spitalbetten wurden in den vergangenen Jahren aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen“, sagte der Basler Kinderarzt dem SRF am Mittwoch. „Diese Bettenschliessungen waren ein Fehler.“ Zugleich warnte er vor den Folgen von Doppelschichten: „Das ist eine Katastrophe. Das erhöht alle Risiken. Die Fehler werden zunehmen.“

Mittlerweile werden kranke Kinder schweizweit – ähnlich dem deutschen Kleeblatt-Prinzip – verlegt, da nicht mehr alle Kliniken über freie Betten verfügen und Nachschub nur schwer zu beschaffen ist. Bereits im November musste etwa das Kinderspital Zürich wegen Überlastung ein Kind in eine Klinik eines anderen Kantons verlegen, wie der „Tages-Anzeiger“ berichtete.

Es ist nicht der einzige Fall in dieser Saison. Die prekäre Situation impliziert trotz einer sich abschwächenden Fallzahlkurve auch, dass bereits seit Mitte November mitunter dringende Operationen verschoben werden müssen, wie Schweizer Medien berichten.

Die Frage nach der medizinischen Ursache für die schweizübergreifende RSV-Lage bleibt indes offen. Die deutsche Virologin Isabella Eckerle erregte vor wenigen Tagen auf Twitter Aufsehen, als sie auf das Argument einer sich rächenden Pandemiepolitik entgegnete, dass der Schweizer Weg durch die Pandemie wenig restriktiv gewesen sei.

„Wir hatten z.B. in der Schweiz praktisch keine Maskenpflicht für Kinder, Schulen waren nur kurz geschlossen, trotzdem gerade gleiche schlimme Situation mit RSV in den Kinderkliniken. Genauso gerade in Schweden. Schulen waren dort nie zu, keine Maßnahmen. Erklärung?“, schrieb Eckerle.

Österreich

Wie in der Schweiz sind auch die Kinderkliniken in der benachbarten Alpenrepublik am Limit. Die österreichische RSV-Welle falle in diesem Jahr „sehr heftig und sehr früh“ aus, zitiert der ORF den Wiener Kinderarzt Peter Voitl. Demnach werde der Höhepunkt einer solchen Welle üblicherweise erst im Januar nach den Weihnachtsferien erreicht.

Das „Österreichische RSV Netzwerk“ (ÖRSN) vom Zentrum für Virologie der Medizinischen Universität Wien, das die RSV-Aktivität im deutschen Nachbarland überwacht, stellt aufgrund der sich verschärfenden Situation seit Ende November aktuelle Daten auf seiner Internetseite bereit.

So dokumentiert das ÖRSN aktuell eine „weiterhin stark zunehmende epidemische Akivität“ – konkret eine Zuwachsrate von mehr als zehn Prozent. Zu Hochzeiten der Pandemie bestand mit föderalen Unterschieden eine weitestgehende Maskenpflicht in Schulen und Kindergärten.

Exemplarisch für die prekäre Lage in Österreich steht wohl die Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde in Graz. Dort heißt es seit Anfang Dezember, dass „der Versorgungsbedarf aufgrund von Infektionen mit Influenza- und RS-Viren derzeit besonders hoch“ sei.

„Aktuell werden 200 statt wie im Normalfall 110 Patient*innen pro Tag versorgt“, schreibt die Einrichtung auf ihrer Internetseite. Demnach ist der Großteil davon unter sechs Jahre alt „und benötigt daher einen weitaus höheren Betreuungsaufwand“.

200 Patienten statt wie sonst 110 werden in der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde derzeit Graz pro Tag versorgt.

Seit Kurzem wurden die personellen Kapazitäten verstärkt, um „die schwierige Situation zu bewältigen“.

Frankreich

Noch dramatischer ist die Situation in Frankreich. Bereits vor einem Monat verkündete die Regierung einen Notfallplan. Angesichts eines seit zehn Jahren nicht dagewesenen Niveaus an Krankenhauseinweisungen infolge der Bronchiolitis-Welle habe er den Plan ORSAN zur Entlastung von Familien und Kliniken aktiviert, teilte Gesundheitsminister François Braun am 9. November im Senat in Paris mit.

Der Blick in die offiziellen epidemiologischen Daten offenbart, dass die Zahl der RSV-Klinikeinweisungen schon seit Ende August stetig stieg. Mittlerweile verzeichnet die nationale Gesundheitsbehörde Santé publique France hierbei eine Tendenz zur Stabilisierung „auf sehr hohem Niveau“.

Aber dieses Plateau gibt hinsichtlich der vulnerablen Gruppe der Kleinkinder kaum Anlass zur Entwarnung: Anfang Dezember hätten die Krankenhauseinweisungen wegen Bronchiolitis „die Hälfte der Krankenhauseinweisungen nach einem Besuch in der Notaufnahme bei Kindern unter zwei Jahren“ ausgemacht – und das die fünfte Woche in Folge, heißt es im jüngsten epidemiologischen Wochenbericht der Gesundheitsbehörde.

Pikant: Bereits Ende Oktober hatten mehrere Personen aus dem französischen Gesundheitswesen aufgrund von Sparzwängen vor einer unkontrollierbaren Situation gewarnt. In einem offenen Brief an Staatspräsident Emmanuel Macron kritisierten sie die Überlastung der pädiatrischen Intensivstationen und dass sich die Versorgung von Kindern „eklatant“ verschlechtere. Das bringe diese „täglich in Gefahr“.

Dänemark

Mit Blick auf Lockerungen oder gar ein mögliches Ende der Pandemiebeschränkungen diente Dänemark vielen gern als Beispiel für eine alternative Corona-Politik. Nach zwischenzeitlichen Schul- und Kitaschließungen kehrte das nördliche deutsche Nachbarland kurz nach Pandemiebeginn wieder zu Öffnungen unter Auflagen zurück, seit 1. Februar dieses Jahres sind alle staatlichen Corona-Maßnahmen aufgehoben.

Ein signifikanter Unterschied zu anderen Ländern wie etwa Frankreich ist nun mit Blick auf die RSV-Welle nicht erkennbar. Auch in Dänemark greift das Virus um sich und belastet die Kinderstationen. Bereits seit Anfang November verzeichnete das 5,9 Millionen Menschen zählende Land einen starken Anstieg der RSV-Fallzahlen. Zeitweilig führte dies dazu, dass Kinder- und Jugendstationen wie die des Universitätskrankenhauses Aarhus einige Kinder in andere Kliniken schicken mussten.

Die epidemiologische Entwicklung des RS-Virus wird in Dänemark vom Statens Serum Institut (SSI), dem dänischen Pendant zum RKI, überwacht. Die dortige RSV-Abteilungsleiterin, Ramona Trebbien, erklärte Anfang Dezember: „Das RS-Virus trifft die unter sechs Monate alten Kinder am härtesten, weil diese winzig kleine Atemwege haben. Sie sind auch diejenigen, bei denen wir die meisten Krankenhauseinweisungen verzeichnen.“

Unter den in diesem Jahr offiziell verzeichneten 106 dänischen RSV-Todesfällen ist bislang lediglich ein einjähriges Kind, alle anderen sind 15 Jahre oder älter. Gut nachvollziehbar sind diese Daten dank eines RSV-Monitorings, das noch transparenter als in Schweden ist. Demnach schwächt sich die Fallzahlkurve mittlerweile ab.

Trotz des rückläufigen Trends liegt das Niveau immer noch deutlich über dem Höchstwert der Vor-Covid-Jahre. Dänisches Statens Serum Institut, Lagebericht 50|2022

Grund für Entwarnung sieht die Behörde allerdings noch nicht. „Trotz des rückläufigen Trends liegt das Niveau immer noch deutlich über dem Höchstwert der Jahre, die Covid-19 vorausgingen“, heißt es im jüngsten Lagebericht des SSI.

Auch wenn die Zahl der Krankenhausaufenthalte infolge einer RS-Infektion nach wie vor hoch ist, so wurde das Extrem-Niveau des vergangenen Jahres bislang nicht erreicht. Damals hatte Dänemark laut SSI „eine außerordentliche Anzahl von RS-Virus-Fällen“ verzeichnet – und das schon Anfang September.

Polen

Von einer „Lawine von RSV-Infektionen“ berichtete erst am vergangenen Mittwoch die „Gazeta Wyoborcza“ mit Blick auf die aktuelle Bronchiolitis-Lage in Polen. Demnach klagen mehrere Kliniken in der westpolnischen Großstadt Poznań über massiven Anstieg von RSV-infizierten Kindern.

„Wir beobachten natürlich die Situation in den Krankenhäusern“, versicherte der polnische Gesundheitsminister Adam Niedzielski zu Beginn des Monats. Zugleich räumte er ein, dass die pädiatrischen Stationen aufgrund der RSV-Epidemie bereits „stark ausgelastet“ seien. Das Danziger Kinderkrankenhaus Polanki etwa hatte zuvor bereits mitgeteilt, dass mehr als 20 Prozent der eingelieferten Kinder von RSV betroffen sind.

Der Blick in andere europäische Länder offenbart, dass das RS-Virus auch dort die Kinderkliniken immens strapaziert. So scheint es, dass eine strikte Coronapolitik nur bedingt als medizinische Erklärung für die jeweiligen Triple-Wellen in den Mittelpunkt gestellt werden kann.

Erst am Dienstag argumentierte hierzu die Virologin Eckerle bei Twitter, dass einige respiratorische Viren wie Influenza und RSV in den vergangenen beiden Jahren kaum zirkuliert hätten: „Dies würde auch erklären, warum Länder mit wenig Maßnahmen bei den Kindern (z.B. Schweden) jetzt genauso eine Welle an Infekten sehen wie die, in denen es Schutzmaßnahmen gab.“ Dann fügte sie hinzu, dass die Schutzmaßnahmen in besagtem Zeitraum „sehr wohl einen Einfluss auf SarsCoV2 gehabt“ hätten.

Anlass für Hoffnung in der aktuellen RSV-Lage bietet eine Nachricht aus dem Hause Pfizer. Der US-Pharmariese teilte kürzlich mit, dass sein Impfstoff in einer Phase-3-Studie gute Ergebnisse erreicht habe. Noch dieses Jahr wolle der Konzern den Zulassungsantrag bei der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA einreichen.

