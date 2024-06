Garantierte einst den Jagderfolg Schwitzen ist genetisch – und hilfreich beim Daten

Es ist so warm. So schwül. So schweißtreibend. Für Menschen wie den Erbonkel, die schon beim Gedanken an hohe Temperaturen nicht nur ein wenig „transpirieren“, sondern sich gefühlt in Flüssigkeit verwandeln, ist das eine Qual. Zumal die einzig erträglichen Kleidungsstückchen eher nicht bürotauglich sind. Da hilft nur eines: den Schuldigen für dieses schwere Schwitz-Schicksal zu finden.

Es sind, wie so oft, die Gene, die Evolution. Der gängigen Theorie zufolge hat Homo sapiens sein Haarkleid nicht abgelegt, damit FKK-Strände irgendwann irgendeinen Sinn ergeben, sondern um in der Haut mehr Platz für Schweißdrüsen zu haben und den Körper bei Hitze besser herunterkühlen zu können. Denn beim Verdunsten des wässrigen Transpirats auf der Haut entsteht „Verdunstungskälte“, auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt.

Der Erbonkel © Lisa Rock für den Tagesspiegel Was wir zum Leben mitbekommen und was wir weitergeben – jedes Wochenende Geschichten rund um Gene und mehr in der „Erbonkel“-Kolumne des Wissenschaftsjournalisten und Genetikers Sascha Karberg.

Evolutionsbiologen gehen sogar so weit zu sagen, dass es den Menschen ohne das Schwitzen so womöglich gar nicht geben würde, denn es garantierte einst den Jagderfolg: Während der am ganzen halbnackten Körper schwitzende und so gekühlte Homo sapiens die Beute immer weiter durch die Serengeti hetzen konnte, brach das pelzige Wild irgendwann überhitzt mit Kreislaufkollaps zusammen. Denn die meisten anderen Säugetiere können nicht schwitzen.

Verräterischer Schweiß

Zwar lässt sich diese vermutete Zunahme der Schweißdrüsen in der Haut aus Millionen Jahre alten Knochen nicht herauslesen. Aber ein Vergleich der Schweißdrüsen von 35 verschiedenen Primatenarten ergab, dass Menschen am meisten davon haben, bis zu 350 pro Quadratzentimeter. Es sei „eine natürliche Selektion auf eine erhöhte Schweißkapazität bei Primaten“ zu beobachten, die in heißen und trockenen Klimazonen leben. Mit anderen Worten: Homo sapiens wurde von der Evolution aufs Schwitzen getrimmt.

Und wenn der Schweiß schon mal da ist, dann kann er doch gleich noch eine andere evolutive Aufgabe übernehmen: den richtigen Partner finden. Denn so unangenehm sichtbare Schweißflecken an Hemd oder Bluse beim ersten Date auch sein mögen, am (frischen) Schweißgeruch erkennen Menschen wohl unbewusst, ob sie – genetisch – zueinander passen. Je stärker sich die Genvarianten der Turtelnden unterscheiden, umso positiver sollen sie den olfaktorischen Fingerabdruck des Gegenübers wahrnehmen, ergaben Studien. In diesem Sinne: erfolgreiches Schwitzen.

Was wir zum Leben mitbekommen und was wir weitergeben – jedes Wochenende Geschichten rund um Gene und mehr in der „Erbonkel“-Kolumne