Seltenes Ereignis am Himmel Eine Nova lässt die „Nördliche Krone“ anders strahlen

Jahrtausende lang waren die Sterne der Inbegriff ewiger Unvergänglichkeit. Nur selten wurden unsere Vorfahren erschreckt von einer Himmelserscheinung, die das Muster der Sternbilder veränderte.

Der US-amerikanische Astronom Bradley Schaefer ist sich aber ziemlich sicher, dass wir demnächst wieder einmal eine solche Veränderung des Sternhimmels erleben werden: Im Sternbild „Nördliche Krone“ wird ein neuer Stern aufleuchten.

Ein vermeintlich neuer Stern. Der Irrtum früherer Himmelsbeobachter, ein neuer Stern sei erschienen, lebt weiter in den Bezeichnungen dafür: „Nova“ oder in sehr hellen Fällen „Supernova“. Sie gehen zurück auf den Dänen Tycho Brahe, der 1572 ein solches Himmelsereignis erlebt hatte.

Karriereturbo Supernova

Sein Buch „De Nova Stella“ über seine Beobachtungen der Position, Helligkeit und Farbe jenes „neuen Sterns“ machte Tycho Brahe schlagartig zum berühmtesten Astronomen seiner Zeit.

Erst die Astrophysiker der Neuzeit fanden aber heraus, was „Tycho“, wie er heute in den Kreisen der Himmelserforscher nur genannt wird, tatsächlich beobachtet hatte: die Explosion eines alten Sterns, der vorher zu dunkel war, um ihn mit bloßem Auge sehen zu können.

Tycho Brahe (1546 – 1601): Seine Beobachtung einer Supernova zeigte, dass der Sternenhimmel nicht unveränderlich ist. © imago images/H. Tschanz-Hofmann

Tatsächlich kann kein Stern ewig leuchten. Denn mit ihrem Licht verlieren die Sterne ununterbrochen riesige Mengen Energie. Während ihrer stellaren Jugend stammt der notwendige Energienachschub in allen Sternen aus der gleichen Quelle: In ihren dichten Zentren verschmelzen Wasserstoff-Atomkerne zu Helium.

Unsere Sonne ist ein Beispiel. Sie leuchtet bereits seit rund 4,6 Milliarden Jahren. Und es werden noch mindestens weitere fünf Milliarden Jahre vergehen, bis der in ihrem Zentrum verfügbare Wasserstoff zu Helium verschmolzen sein wird. Deshalb muss dann ihre Energieproduktion sinken.

Die überraschende Folge: Das Zentrum der Sonne wird sich verdichten. Es wird deshalb noch heißer. Dadurch wird die äußere Hülle der Sonne auseinandergetrieben werden. Sie bläht sich auf – und wird deshalb dann doch kühler.

Nicht neu, aber auch noch nicht alt genug für eine „Nova“: unsere Sonne, hier in einer Aufnahme, die Eruptionen erkennen lässt. © Nasa

Sie wird dann rötlicher leuchten. Im fortgeschrittenen Alter von rund zehn Milliarden Jahren dürfte die Sonne also zu einem sogenannten „Roten Riesen“ werden.

Dann folgt ihr Finale: In ihrem Zentrum zündet die Fusion von Helium, das sich aus der Fusion des Wasserstoffs angesammelt hatte, zu höheren Elementen wie Kohlen- und Sauerstoff. Die bereits dünne Außenhülle der Sonne wird vollends weggeblasen. Ihr dichtes, hellweiß-strahlendes Zentrum wird freigelegt. Die Fusionen in ihm erlöschen. So also wird der Stern enden, der einstmals die Erde in eine Oase des Lebens verwandelt hatte: als „Weißer Zwergstern“, der aber im Laufe der Zeit auskühlen wird zu einem „Schwarzen Zwerg“.

So wie die Sonne beenden die meisten Sterne ihr leuchtendes Leben. Manche Weiße Zwerge aber verabschieden sich mit einer Supernova von der Bühne des Kosmos. Ein solches Himmelsspektakel hatte auch Tycho beobachtet. Die Erklärung: Der zerberstende Weiße Zwerg war nicht allein. Er war Mitglied In einem System zweier Sterne, die sich gegenseitig in einem geringen Abstand umrundeten.

Mit seiner starken Gravitation zog der Weiße Zwerg ständig Materie aus den Außenschichten seines Begleitsterns zu sich herüber. Dadurch nahm seine Masse stetig zu. Schon 1930 hatte der aus Indien stammende Astronom Subrahmanyan Chandrasekhar berechnet, dass es dabei eine Grenze geben müsse: rund 1,4-mal die Masse der Sonne.

Wird es mehr, schließt sich eine stellare Katastrophe an: Denn sobald die Masse eines Weißen Zwergs diese Grenze übersteigt, wird er so stark zusammengepresst, dass überall in ihm die Verschmelzung von Atomkernen zündet. Der gesamte Weiße Zwerg verwandelt sich gleichsam in eine Fusionsbombe und explodiert vollständig.

Im Endeffekt kann man sich eine gigantische thermonukleare Wasserstoffbombenexplosion vorstellen, bei der die gesamte Hülle des Weißen Zwerges abgesprengt wird. Ole König, Harvard-Astronom

Allerdings kommt es nicht in allen Doppelsternsystemen, in denen ein Weißer Zwerg Materie aus seinem Begleitstern aufsammelt, zwangsläufig zu solch einer „Supernova“. Oft zündet die Kettenreaktion der Kernfusionen nur innerhalb der wasserstoffreichen Hülle, die sich auf der heißen Oberfläche des Weißen Zwergs angesammelt hatte.

Der deutsche Astronom Ole König vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in Massachusetts (USA) beschrieb dem Tagesspiegel den weiteren Verlauf: „Im Endeffekt kann man sich eine gigantische thermonukleare Wasserstoffbombenexplosion vorstellen, bei der die gesamte Hülle des Weißen Zwerges abgesprengt wird“. Da der Weiße Zwerg selber jedoch nicht explodiert, reicht der Lichtausbruch der Explosion nur zu einer „Nova“. Sobald ihr Brennstoff verbraucht ist, erlischt sie wieder.

Überbleibsel der Supernova, die Tycho Brahe 1572 beobachtete. © NASA/CXC/Rutgers/K.Eriksen et al.; Optical: DSS

In einigen Doppelsternen wiederholt sich die Nova jedoch in regelmäßigen Zeitabständen von einigen Jahrzehnten. In ihnen strömt offenbar auch nach einer Nova wieder Materie aus dem „Spenderstern“ auf den überlebenden Weißen Zwerg – so lange, bis sich auf ihm erneut genügend Masse für die Zündung der nächsten Nova angesammelt hat.

Ein Mönch erblickt ein „wunderbares Zeichen“

Genau dieses Himmelsschauspiel einer wiederkehrenden Nova erwarten die Forschenden in naher Zukunft im Sternbild Nördliche Krone.

Es wird aufgeführt werden von einem Roten Riesen und einem Weißen Zwerg, die 2700 Lichtjahre von uns entfernt umeinander kreisen. Vermutlich wurde einer ihrer früheren Lichtausbrüche schon im Jahre 1217 von einem Mönch beobachtet und in den Annalen seines Klosters Upsberg bei Augsburg beschrieben als „wunderbares Zeichen“, das „viele Tage lang“ und „mit großer Helligkeit“ geleuchtet habe.

T CrB T CrB heißt das Doppelsternsystem, das wohl demnächst der Krone des Nordens noch mehr funkeln lassen wird. Das T darin gehorcht einer eigenen Nomenklatur für bestimmte veränderliche Sterne. CrB ist die Abkürzung für Corona Borealis, also Nördliche Krone.





Die sicher dokumentierten bisherigen beiden Novae in diesem Doppelstern ereigneten sich 1866 und zuletzt 1946. Im Februar 1946 beobachteten die Astronomen etwa ein Jahr zuvor einen Rückgang der Helligkeit, gefolgt von der Nova.

Ein ähnlicher Abfall der Helligkeit wurde nun auch ab Frühjahr 2023 festgestellt. Was dabei in dem Doppelsternsystem geschieht, ist zwar noch ein Rätsel. Aber der Lichtabfall könnte das Signal sein, das die nächste Nova ankündigt. Und dies würde bedeuten: Ab sofort kann sie jederzeit aufleuchten.

Einige Tage lang dürfte der vorher für das bloße Auge unsichtbare Weiße Zwerg des Systems TCrB dann so hell strahlen, dass er „Gemma“, dem hellsten Stern der Nördlichen Krone, Konkurrenz machen wird.

Wer es dieses Mal verpasst und nicht mehr ganz jung ist, muss auf Fortschritte in der Langlebigkeitsforschung hoffen, denn die nächste Nova wird erst am Beginn des nächsten Jahrhunderts zünden.