Sensation oder Spekulation? Der Klimawandel soll bereits viel früher begonnen haben

Muss die Geschichte des Klimawandels neu geschrieben werden? Das zumindest legen Ergebnisse einer neuen Studie eines US-amerikanischen und australischen Forschungsteams nahe. Wie die Forschenden am Montag im Fachmagazin „Nature Climate Change“ berichten, deuten Untersuchungen von Schwämmen in der Karibik darauf hin, dass die Erderwärmung nicht erst Mitte des 20. Jahrhunderts, sondern bereits in den 1860er Jahren begonnen hat. Sie kommen zu dem Schluss, dass die durchschnittliche Oberflächentemperatur der Erde heute bereits um 1,7 Grad höher liegt, statt der derzeit üblicherweise angegebenen 1,2 Grad.