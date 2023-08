Sensationsfund in den Niederlanden 4000 Jahre altes Sonnenheiligtum entdeckt

Bei Ausgrabungen in Tiel-Medel unweit des Rheinmündungsarms Waal in der niederländischen Provinz Gelderland sind Archäolog:innen der Gemeinde Tiel auf eine Sensation gestoßen, wie sich jetzt erst herausgestellt hat: In dem Ort fanden sie die Überreste eines 4000 Jahre alten Sonnenheiligtums. Es ist das einzige bisher bekannte Heiligtum dieser Art auf dem Gebiet der heutigen Niederlande, wie die Gemeinde kürzlich in einer Pressemitteilung bekannt gab.