Serie „Von Herzen“ „Die Wahrscheinlichkeit, Organspender zu werden, liegt unter einem Prozent“

Herr Schönrath, wie viele Menschen bräuchten ein neues Herz – und wie viele haben eine Chance, eins zu bekommen?

Es sind etwas mehr als 700 Patient:innen in Deutschland, die aktuell auf der Liste stehen. Doppelt so viele bräuchten wahrscheinlich ein Spenderherz, werden aber aus unterschiedlichen Gründen nicht gelistet. 329 Herzen wurden im Jahr 2021 transplantiert. Man kann also sagen, dass nur etwa jeder Fünfte mit der Therapie versorgt werden kann, die er braucht. Und das, obwohl Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern restriktiv ist, was die Transplantationskriterien zur Transplantation betrifft.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden