Serie „Von Herzen“ Ist das Herz wirklich so groß wie die eigene Faust?

Das Herz ist wie der Maschinenraum des Körpers. Es liegt bei den meisten Menschen leicht geneigt und etwas links versetzt hinter dem Brustbein, eingebettet zwischen den beiden Lungenflügeln. Gut gepolstert kann es seiner wichtigen Aufgabe nachkommen: Blut durch ein etwa 100.000 Kilometer langes Netzwerk von Gefäßen durch unseren Körper zu pumpen, etwa fünf bis sechs Liter die Minute.

Die Entwicklung des embryonalen Herz-Kreislauf-Systems beginnt in der dritten Schwangerschaftswoche. Nach etwa 23 Tagen beginnt der primitive Herzschlauch sich rhythmisch zusammenzuziehen. Im Laufe der fünften Woche gibt es dann einen Kreislauf mit gerichtetem Blutfluss. Ab der sechsten Woche ist der Herzschlag im Ultraschall nachweisbar.

Gewicht und Größe des Herzens Bei Frauen wiegt das Herz etwa 230 bis 280 Gramm.

wiegt das Herz etwa 230 bis 280 Gramm. Bei Männern etwa 280 bis 340 Gramm.

etwa 280 bis 340 Gramm. Jedes Herz hat eine etwas andere Größe. Die gängige Annahme, dass das eigene Herz so groß ist wie die Faust, trifft aus Sicht von Forschenden nicht zu.

Laut Gray’s Anatomy – im englischsprachigen Raum das Fachbuch über die menschliche Anatomie schlechthin – wiegt das weibliche Herz 230 bis 280 Gramm, das männliche dagegen 280 bis 340 Gramm, bei Kindern wiegt das Herz weniger, bei Sportler:innen mehr. Jedes Herz hat eine etwas andere Größe – „so groß wie die eigene Faust“ scheint einer Studie zufolge, die im „Cardiovascular Pathology“ veröffentlicht wurde, allerdings nicht zuzutreffen. Die Forschenden untersuchten Herzen und Hände von 130 Leichen, auch auf ihre Volumina, und konnten keinen Zusammenhang feststellen. Sie raten davon ab, diese „Messmethode“ zu lehren oder im medizinischen Bereich, etwa in Autopsie-Berichten, zu verwenden.

Beide Herzhälften arbeiten parallel

Das Herz ist ein Hohlmuskel, der von der Herzscheidewand in zwei geteilt wird. Jede Hälfte verfügt über einen Vorhof und eine Kammer und über bewegliche Herzklappen, die sicherstellen, dass das Blut in die richtige Richtung fließt und nicht zurückströmt: Aortenklappe, Mitralklappe, Trikuspidalklappe sowie Pulmonalklappe.

Die linke Hälfte pumpt sauerstoffreiches Blut durch die Aorta, die größte Schlagader des Körpers, in den Kreislauf und das Blut versorgt die Organe mit Sauerstoff und anderen wichtigen Nährstoffen und nimmt Kohlendioxid und andere Schadstoffe auf.

Das „verbrauchte“, sauerstoffarme Blut, fließt zurück ins Herz – zunächst in den rechten Vorhof, dann in die rechte Herzkammer. Von dort wird das Blut über die Lungenschlagader in den Lungenkreislauf gepumpt. In den Lungenbläschen findet der Gasaustausch statt: Das Blut gibt Kohlendioxid ab, nimmt frischen Sauerstoff auf und fließt zurück in den Vorhof der linken Herzhälfte. Und der Kreislauf beginnt von vorne. Die Herzkranzgefäße, die der Aorta entspringen und sich kranzförmig ums Herz spinnen, versorgen das Herz selbst mit sauerstoffreichem Blut.

Der Haupttaktgeber für den Herzschlag ist der Sinusknoten, der sich im rechten Vorhof befindet. Aber das Herz kommuniziert permanent mit dem Nerven- und Hormonsystem, beschleunigt sich, wenn der Körper gestresst ist, verlangsamt sich, wenn er ruht. Oder etwa, wenn man verliebt ist: Da setzt das Gehirn Hormone wie Dopamin, Adrenalin und Noradrenalin frei, die das Herz schneller schlagen lassen.

