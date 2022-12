Serie „Von Herzen“ Stress könnte der größte Feind des Herzens sein

Wie sehr kümmere ich mich um mein Herz? Innezuhalten und sich diese Frage stellen zu können, ist für viele ein Privileg an sich. Unser Alltag ist vollgepackt mit Aufgaben, die wir abarbeiten. Parallel müssen wir mit den vielen schlechten Nachrichten aus der Welt zurechtkommen und uns um unsere persönlichen, sei es familiäre oder finanzielle, Sorgen kümmern. Wo soll da Zeit fürs Herz bleiben? Verständlich: Das Leben ist stressig – aber genau darum geht es.

Die Statistik zeigt: 40 Prozent der notwenigen Herztransplantationen sind auf koronare Herzerkrankungen zurückzuführen. Sie setzen dem Herzen so sehr zu, dass ein neues her muss. Natürlich: Es gibt Risikofaktoren, die wir nicht beeinflussen können, etwa unser Alter oder genetische Veranlagungen. Aber: 80 Prozent der koronaren Herzerkrankungen sind vermeidbar, so die US-Gesundheitsbehörde CDC – in manchen Studien wird gar von 90 Prozent ausgegangen.

Sich um das Herz kümmern, heißt, sich ausgewogen zu ernähren, also viel Obst und Gemüse und wenig prozessierte Lebensmittel und Zucker. Tierische Lebensmittel wie Fleisch, Käse, Butter, gelten als Hauptquelle für schlechtes Cholesterin. Legale Drogen wie Nikotin und Alkohol und illegale Drogen wie Cannabis können zu frühzeitigen Herzrhythmus- oder Durchblutungsstörungen führen und langfristig dem Herz schaden. Zur Verdeutlichung: Laut der American Heart Association sinkt das Herzerkrankungsrisiko ein Jahr nach dem Rauchstopp um die Hälfte.

Risiko für koronare Herzerkrankung minimieren Sich ausgewogen ernähren : Viel Obst und Gemüse, wenig prozessierte Lebensmittel

: Viel Obst und Gemüse, wenig prozessierte Lebensmittel Übergewicht vermeiden.

vermeiden. Niedriger Cholesterinspiegel und Blutdruck.

und Blutdruck. Auf Anzeichen für Diabetes, wie starkes Durstgefühl oder plötzlicher Gewichtsverlust, achten und vor allem im Alter ärztliche Kontrollen einhalten.

einhalten. Regelmäßig bewegen.

Auf Alkohol, Drogen und Rauchen verzichten.

verzichten. Stress abbauen.

Ein anderer Risikofaktor ist heimtückischer, wird nach wie vor auch in manchen medizinischen Bereichen systematisch unterschätzt: Stress. Mehrere Studien mit langen Nachbeobachtungzeiten zeigen, dass Menschen, die langanhaltendem, emotionalem Stress ausgesetzt sind, ein erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen haben.

Eine als „Interheart“ bekannte Arbeit zeigt, dass das Risiko mehr als doppelt so hoch ausfällt. Bei Herzerkrankten kann psychische Belastung einen Herzinfarkt triggern oder gar zum Tod führen, wie es im Fachmagazin „JAMA“ heißt. Auch gesunde Herzen können durch akuten emotionalen Stress, wie der Tod eines geliebten Menschen, oder durch chronischen Stress, wie anhaltende finanzielle Probleme, geschädigt werden.

Heimtückischer Effekt von Stress Stress führt dazu, dass die Amygdala , das Angstzentrum im Hirn, aktiviert wird. Als Folge werden Stresshormone freigesetzt, die den Körper in Alarmbereitschaft versetzen.

, das Angstzentrum im Hirn, aktiviert wird. Als Folge werden Stresshormone freigesetzt, die den Körper in Alarmbereitschaft versetzen. Was folgt, ist eine Kaskade von Reaktionen , die zu Herzinfarkt, Schlaganfall oder zum Tod führen können.

, die zu Herzinfarkt, Schlaganfall oder zum Tod führen können. Körperliche Bewegung, ein guter Schlaf und Atemtechniken können helfen, Stress abzubauen.

Stress verursacht eine Kaskade von Reaktionen. Das Stresshormon Cortisol, was vermehrt ausgeschüttet wird, kann zu einer verstärkten Blutgerinnung führen. Das wiederum beeinträchtigt die Funktion der Blutgefäße, die die Arterien verkalken lassen – die Ursache von Herzinfarkt oder Schlaganfall. So wird es in einer in „Circulation: Cardiovascular Imaging“ erschienen Arbeit erklärt.

Stress kann dazu führen, dass die Arterien verkalken. © Getty Images/iStockphoto

Psychischer Stress kann also ähnlich wie körperliche Faktoren herzschädigende Auswirkungen haben. Wie soll man nun dem ohnehin stressigen Leben begegnen? Darauf gibt es leider keine einfache Antwort. Geht es nach Forschenden, ist regelmäßige, körperliche Bewegung die beste Möglichkeit, Stress abzubauen, etwa ein langer Spaziergang in der Natur.

Auch Schlaf kann dazu beitragen, psychische Last abzubauen – chronische Schlafprobleme sollte man also besser behandeln lassen. Was auch helfen kann, sind Atemtechniken. Für mindestens fünf Minuten im Sitzen oder im Stehen durch die Nase tief in den Bauch atmen – und beim Ein- und Ausatmen dabei möglichst bis fünf Zählen. Diese von Mediziner:innen empfohlene Übung hilft auch den Herzschlag zu beruhigen.

Alles andere ist vermutlich jedem selbst überlassen. Innezuhalten und zu überlegen: Wie sehr kümmere ich mich um mein Herz? Vielleicht kann diese Frage helfen, sich wenigstens über den eigenen Stress bewusst zu werden – und möglicherweise davon die ein oder andere Entscheidungen abzuleiten.

Zur Startseite