Sind wir nicht interessant genug? Neue Erklärung, warum Aliens uns in Ruhe lassen

Warum haben noch nie Außerirdische die Erde besucht oder zumindest kontaktiert? Viele werden darauf antworten, dass ja niemand weiß, ob sie nicht vielleicht doch schon da waren oder sogar unter uns weilen. Aber zumindest wissen wir nichts über solche Kontakte. Das so genannte Fermi-Paradoxon, 1950 formuliert vom berühmten Physiker gleichen namens, beschäftigt jedenfalls Kosmologen, Astrophysiker und andere neugierige Menschen seit langem. Es lautet, verkürzt:

Warum meldet ihr Euch nicht?

Das Universum ist schon sehr alt, unsere Nachbarschaft, die Milchstraße, auch. Also müssten intelligente Wesen, wenn es sie anderswo gibt, schon vor uns einen Stand der Technik erreicht haben, der es ihnen ermöglicht, sich per Radiosignalen zu artikulieren oder sogar per Langstreckenreise uns Besuche abzustatten.

Bisherige Erklärungen lauten etwa: Es hat sich eben anderswo kein oder kaum intelligentes Leben entwickelt, oder erst vor zu kurzer Zeit. Oder sie waren eben längst da. Oder sie waren schlau genug, es nicht auf solche Kontakte mit möglicherweise feindseligen kosmischen Nachbarn ankommen zu lassen (wir Menschen jedenfalls sind nicht so schlau und senden kräftig Signale). Oder sie haben sich selbst zerstört, so wie wir es gerade mit uns selbst versuchen.

Die Erde, eine unter vielen?

Eine neue These, gerade veröffentlicht von Amri Wandel von der Hebräischen Universität Jerusalem, aber noch nicht von Fachleuten begutachtet, lautet schlicht: Vielleicht haben die anderen intelligenten Wesen Unmengen belebter Welten entdeckt, konzentrieren sich bei der Kontaktsuche aber auf die, von denen sie klare Signale für das Vorhandensein fortgeschrittener Technologie erhalten.

Die Erde würde sich hier allenfalls in den letzten Jahrzehnten qualifizieren, was bedeutet, dass die Signale eben nur ein paar Lichtjahrzehnte hinter sich haben und Antworten mindestens noch einmal genau so lange für den Weg zurück zur Erde brauchen würden. Das könnte erklären, warum wir bislang nicht kontaktiert wurden, würde aber auch bedeuten, dass die Wahrscheinlichkeit in den nächsten Jahrzehnten stetig steigen müsste.

Dass wir uns vielleicht besser überlegen sollten, ob wir wirklich unbedingt laut Hallo in den Kosmos rufen wollen um Wesen zu erreichen, die uns wahrscheinlich weit überlegen sein würden, bedeutet es vielleicht auch.

Zur Startseite