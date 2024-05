SPERR 17:00 (Tote 20:00; Attribution 23Uhr!) Wärmster Sommer seit der Römerzeit cccc

Der Sommer 2023 war auf der Nordhalbkugel der wärmste seit 2000 Jahren. Er war fast vier Grad wärmer als der kälteste Sommer im gleichen Zeitraum. Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftler der University of Cambridge und der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, die jährliche Klimainformationen aus Baumringen über zwei Jahrtausende ausgewertet haben.

Das gesamte Jahr 2023 war bereits als das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen identifiziert worden, die Messwerte für diesen Vergleich reichten allerdings bestenfalls bis 1850 zurück. Das Team aus Cambridge konnte nun mithilfe von Baumringen den Vergleich für den Sommer auf 2000 Jahre ausdehnen.

Wärmster Sommer seit der Römerzeit

„Selbst wenn man die natürlichen Klimaschwankungen über Hunderte von Jahren berücksichtigt, war 2023 immer noch der wärmste Sommer seit dem Höhepunkt des Römischen Reiches und übertraf die Extreme der natürlichen Klimavariabilität um ein halbes Grad Celsius“, berichten die Forscher in der Studie, die am Dienstag im Fachmagazin „Nature“ veröffentlicht wurde. „Wenn man sich die lange Geschichte anschaut, sieht man, wie dramatisch die jüngste globale Erwärmung ist“, sagte Mitautor Professor Ulf Büntgen von der Universität Cambridge.

Durch die Neukalibrierung bisheriger Basisdaten mithilfe eines umfangreichen Datensatzes von Baumringen haben die Forschenden berechnet, dass die Bedingungen im Sommer 2023 auf der Nordhalbkugel um 2,07 Grad wärmer waren als die durchschnittlichen Sommertemperaturen zwischen 1850 und 1900. Die Verwendung von Baumringchronologien ermöglichte es den Forschenden, viel weiter in die Vergangenheit zurückzublicken, ohne die Unsicherheiten, die mit einigen frühen instrumentellen Messungen verbunden sind.

Kühlere Jahre durch Vulkanausbrüche

Die verfügbaren Jahrringdaten zeigen, dass die meisten kühleren Perioden der letzten 2000 Jahre, wie die Kleine Eiszeit im 6. Jahrhundert und die Kleine Eiszeit im frühen 19. Jahrhundert, auf große schwefelreiche Vulkanausbrüche folgten. Der kälteste Sommer der letzten 2000 Jahre im Jahr 536 n. Chr. folgte auf einen solchen Ausbruch und war um 3,93 Grad kälter als der Sommer 2023.

Die meisten der wärmeren Perioden in den Baumringdaten lassen sich demnach auf das Wetterphänomen El Niño zurückführen. In den letzten 60 Jahren habe jedoch die globale Erwärmung dazu geführt, dass El-Niño-Ereignisse stärker geworden sind, was zu wärmeren Sommern geführt habe.

Wofür Baumringe wichtig sind Die tatsache, dass wir nur seit 150 Jahren meteorologische Messdaten haben lässt die frage nach der Aussagkraft der Basisdaten in der JKlimaforschung aufkommen. „Nur wenn wir uns Klimarekonstruktionen anschauen, können wir die natürliche Variabilität besser berücksichtigen und den jüngsten anthropogenen Klimawandel in einen Kontext stellen“, so der Cambridge-Forscher Ulf Büntgen. Baumringe können nach seiner Auffassung diesen Kontext liefern, da sie jährlich aufgelöste und absolut datierte Informationen über vergangene Sommertemperaturen enthalten. Durch die Verwendung von Baumringchronologien können Forscher viel weiter in die Vergangenheit zurückblicken, ohne die Unsicherheiten, die mit einigen frühen instrumentellen Messungen verbunden sind. Bei der aktuelln Die verfügbaren Jahrringdaten zeigen, dass die meisten kühleren Perioden der letzten 2000 Jahre, wie die Kleine Eiszeit im 6. Jahrhundert und die Kleine Eiszeit im frühen 19. Jahrhundert, von großen schwefelreichen Vulkanausbrüchen gefolgt waren. Diese Eruptionen schleuderten große Mengen an Aerosolen in die Stratosphäre und führten zu einer raschen Abkühlung der Erdoberfläche. Der kälteste Sommer der letzten zweitausend Jahre, im Jahr 536 n. Chr., folgte auf einen solchen Ausbruch und war um 3,93 °C kälter als der Sommer 2023.

„Die durch Treibhausgase verursachte Erwärmung im Jahr 2023 war durch El-Niño-Bedingungen noch verstärkt worden, sodass wir am Ende längere und stärkere Hitzewellen und längere Dürreperioden haben“, sagt Professor Jan Esper, Erstautor der Studie von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Das aktuelle El-Niño-Ereignis wird voraussichtlich bis in den Frühsommer 2024 andauern. Damit seien auch in diesem Sommer neue Temperaturrekorde wahrscheinlich.

(erst ab 23 Uhr...!) April-Hitze in Asien durch Klimawandel

Unterdessen hat ein Team von Klimaforschenden herausgefunden, dass die extreme Hitze, von der in diesem April Milliarden Menschen in Asien betroffen waren, durch den Klimawandel wahrscheinlicher geworden ist. Zu diesem Ergebnis kommen jetzt Mitglieder der World Weather Attribution Group (WWA) in einer „schnellen Attributionsanalyse“, deren Ergebnisse am Dienstag veröffentlicht wurden. Der Klimawandel machte die Hitze demnach etwa fünfmal wahrscheinlicher und 1,7 Grad heißer, so die Forschenden.

Asien wurde im April von schweren Hitzewellen heimgesucht. In Süd- und Südostasien brachen Myanmar, Laos und Vietnam den Rekord für den heißesten Apriltag, die Philippinen erlebten die heißeste Nacht aller Zeiten. In Indien stiegen die Temperaturen auf bis zu 46 Grad. Auch in Westasien war es extrem heiß, in Palästina und Israel wurden Temperaturen von über 40 Grad gemessen. Es war der bislang heißeste April seit Aufzeichnungsbeginn auf der Erde und der elfte Monat in Folge, in dem der Rekord für den heißesten Monat gebrochen wurde. ---

„Ohne den vom Menschen verursachten Klimawandel wäre ein solches Ereignis selbst unter El-Niño-Bedingungen praktisch unmöglich gewesen“, so die Forschernden. "Hitzewellen hat es schon immer gegeben“, erklärt die an der Studie beteiligte Klimaforscherin Friederike Otto vom Imperial College London. „Aber die zusätzliche Hitze, die durch Emissionen aus Öl, Gas und Kohle verursacht wird, bringt vielen Menschen den Tod.“

(ERST AB 20 UHR!!) Eine neue Studie, die in Zusammenarbeit mit der Universität Shandong in China, der London School of Hygiene & Tropical Medicine in Großbritannien und Forschungseinrichtungen in anderen Ländern durchgeführt wurde, kommt nun zu dem Schluss, dass Hitzewellen zwischen 1990 und 2019 zu einem Anstieg der Todesfälle um 236 pro zehn Millionen Einwohner pro heißer Jahreszeit geführt haben. Die Forschenden kommen auf 153.000 zusätzliche Todesfälle pro warmer Jahreszeit, die mit Hitzewellen in Verbindung stehen, wobei fast die Hälfte dieser Todesfälle in Asien auftrete.

Die Forscher haben zum ersten Mal die durch Hitzewellen verursachte Sterblichkeit über einen Zeitraum von drei Jahrzehnten weltweit kartiert. Die Ergebnisse wurden jetzt in der Fachzeitschrift PLOS Medicine veröffentlicht.

Untersucht wurden Daten zu Todesfällen und Tagestemperaturen von 750 Orten in 43 Ländern oder Regionen. Die Regionen mit den meisten hitzebedingten Todesfällen lagen in Süd- und Osteuropa, in Gebieten mit polarem und alpinem Klima und in Regionen, in denen die Einwohner ein hohes Einkommen hatten. Orte mit tropischem Klima oder niedrigem Einkommen verzeichneten demnach zwischen 1990 und 2019 den größten Rückgang der hitzebedingten Sterblichkeit.

Ernährung bei 60 Millionen Europäern unsicher

Der jüngste "Lancet Countdown in Europe Report" macht die negativen Auswirkungen des Klimawandels auf die menschliche Gesundheit deutlich: Hitzebedingte Todesfälle sind demnach um neun Prozent gestiegen, davon überproportional in Südeuropa (11 Prozent). Die Zahl der Hitzewellentage hat um 41 Prozent zugenommen. Die Emissionen, die durch die Kühlung europäischer Haushalte entstehen, entsprechen der CO₂-Bilanz Bulgariens.

Der Bericht geht davon aus, dass im Jahr 2021 fast 60 Millionen Menschen in Europa von mäßiger oder schwerer Ernährungsunsicherheit betroffen sein werden, davon 11,9 Millionen durch eine höhere Zahl von Hitzewellentagen und Dürremonaten. Zudem breiten sich invasive Insektenarten, die Krankheiten und Viren übertragen können, weiter nach Nordeuropa aus.

Neben dem gesundheitlichen Aspekt werden die wirtschaftlichen Verluste durch wetterbedingte Extremereignisse auf 18,7 Milliarden Euro im Jahr 2022 geschätzt. Diese Verluste entsprechen 0,08 Prozent des europäischen BIP, wobei etwa 44 Prozent (8,2 Milliarden Euro) nicht versichert sind.

Rekordanstieg der CO₂-Emissionen

Inzwischen haben Forschende einen Rekordanstieg des CO₂-Gehalts in der Erdatmosphäre festgestellt. Nach Angaben des CO₂-Programms der Scripps Institution of Oceanography an der UC San Diego lag die globale Durchschnittskonzentration des Treibhausgases im März um 4,7 ppm (parts per million, zu deutsch Teile pro Million) höher als im Vorjahr. Dies sei der größte jemals gemessene Anstieg der Kohlendioxid-Konzentration. Der jüngste Messwert am Vulkan Mauna Loa auf Hawaii liegt demnach bei rund 426 ppm CO₂.

Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Anstieg durch das periodische El-Niño-Klimaereignis, das inzwischen abgeklungen ist, sowie durch die anhaltende und zunehmende Freisetzung von Treibhausgasen durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe und die Abholzung von Wäldern verursacht wurde.

Nach dem Ende des aktuellen El-Niño-Ereignisses wird erwartet, dass sich der jährliche Anstieg der Emissionen wieder auf etwa 2-3 ppm einpendeln wird.

Jüngste Forschungen deuten darauf hin, dass die CO₂-Werte zuletzt vor etwa 14 Millionen Jahren so hoch waren und zu einem Klima geführt haben, das für heute lebende Menschen völlig unvorstellbar ist.

"Wenn die Menschen weiterhin fossile Brennstoffe verbrennen, wird sich das Klima weiter erwärmen und werden weiterhin verletzliche Menschen sterben", warnte die Klimaforscherin Friederike Otto.