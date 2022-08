Die Covid-19-Impfstoffe von AstraZeneca und Biontech/Pfizer wurden am häufigsten zur Erstimpfung von Spitzenpolitiker:innen weltweit verwendet. Das ergab eine Analyse der Berlin School of Business and Innovation (BSBI), in der mediale und offizielle Bekanntmachungen aus 108 Ländern ausgewertet wurden.

Über Zweit- und weitere Impfungen liegen weniger Erkenntnisse vor, da sie deutlich seltener öffentlich gemacht wurden, teilte die private Wirtschaftsschule in Berlin mit. Offizielle Angaben dazu wurden in der Studie nur von knapp 30 Prozent der Politiker:innen erfasst.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Chinesische Impfstoffe auf den Plätzen drei und vier

Für die Untersuchung wurden Daten von 174 Staats- und Regierungschefs aus 108 ausgewählten Ländern ausgewertet. Das BSBI-Team untersuchte anhand von Medienberichten, Pressefotos, Social-Media-Kanälen und offiziellen Presseportalen der jeweiligen Regierungen den Impfstatus der Staats- und Regierungschefs. Wurden keine Angaben gefunden, wurden die Staatsoberhäupter als „ungeimpft“ gezählt. Bei unstimmigen Angaben wurde der Impfstatus als „unklar“ gekennzeichnet.

Die Vakzine von AstraZeneca wurde mit 29 Prozent am häufigsten zur Erstimpfung der Spitzenpolitiker verwendet, dicht gefolgt von Biontech/Pfizer mit 26 Prozent. Der chinesische Impfstoff Sinopharm landete mit acht Prozent auf Platz drei. Es folgen Sputnik V und Sinovac mit jeweils fünf Prozent.

Den Impfstoff des Herstellers Moderna ließen sich nur zwei Prozent der untersuchten Politiker spritzen. Auch der Einmalwirkstoff von Johnson&Johnson war mit knapp zwei Prozent vergleichsweise unpopulär. Lediglich der indische Regierungschef Narendra Modi impfte sich mit dem in seinem Land entwickelten Impfstoff Covaxin.

Unterschiedliche Präferenzen nach Kontinent und Kontingent

Die Vakzine von AstraZeneca und Biontech/Pfizer kamen vor allem bei europäischen Spitzenpolitikern zum Einsatz. Für Sputnik V entschieden sich hingegen nur Regierungschefs auf den Kontinenten Afrika, Asien und Südamerika. Das Präparat des Impfstoffherstellers Sinovac liegt ebenfalls in Asien und Südamerika mit vorn. Angaben zur Verfügbarkeit von Alternativen zur Zeit der Impfung wurden in der Mitteilung der BSBI nicht gemacht.

Von den 174 untersuchten Staats- und Regierungschefs sind 23 Frauen. Ihre erfasste Impfbeteiligung liegt mit 79 Prozent etwas höher als die von 76 Prozent bei den Männern.

Mehr zum Thema Anschub für weltweite Covid-19-Impfkampagne Geberkonferenz bringt über 4,4 Milliarden Euro für Covax

Die Analyse zeigte auch, dass sich Queen Elizabeth II. als ältestes Staatsoberhaupt der Welt im Alter von 95 Jahren bereits zu Beginn 2021 impfen ließ. Sanna Marin, finnische Premierministerin und jüngste Regierungschefin in Europa, erhielt ihre Impfung erst Mitte 2021 mit 35 Jahren. (Tsp)