Steinzeit-Revolution nach Migration  Gen-Analysen belegen Einwanderung von Frauen in die heutige Türkei

Der Südosten der heutigen Türkei war ein Brennpunkt jener Revolution in der Steinzeit, die unser Leben bis heute prägt: Vor rund zehntausend Jahren zogen die Menschen dort nicht mehr als Nomaden umher, sondern lebten bereits in Häusern. Statt Tiere zu jagen und Essbares zu sammeln, begannen sie Schafe, Ziegen, Schweine und Rinder zu halten, sowie Ur-Getreide anzubauen. Wer aber waren die Erfinder dieser Steinzeit-Revolution, wo kamen sie her?

Antworten auf diese Frage schildert ein Team um Mehmet Somel von der Technischen Universität des Nahen Ostens in Ankara in der Zeitschrift „Science Advances“. Sie untersuchten das Erbgut von 13 Menschen, deren Grabkammern unter ihren Häuser der Fundstätte Çayönü an den Ausläufern des Taurus-Gebirges im Südosten der heutigen Türkei gelegen hatten. Dabei stellte sich heraus, dass in die lokale Bevölkerung Frauen gekommen sein müssen, die ursprünglich aus anderen Gebieten wie dem Zagros-Gebirge im heutigen Iran stammten.

„Die archäologischen Funde zeigen, dass in dieser Gegend damals sehr viel passiert ist, was die Menschheit für immer verändert hat“, sagt Philipp Stockhammer vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie (EVA) in Leipzig. Der Archäologe forscht selbst im östlichen Mittelmeerraum, war aber an der aktuelle Studie nicht beteiligt.

Wer die Steinzeit-Revolutionäre wirklich waren, lag bisher allerdings weitgehend im Dunkeln: „Solche Informationen erhält man aus dem Erbgut, das im warmen Süden rasch abgebaut wird“, erklärt Alissa Mittnik. Die Archäogenetikerin untersucht am EVA ebenfalls das Erbgut aus archäologischen Funden.

Durchbruch bei der Erbgut-Analyse

„Erst als vor wenigen Jahren entdeckt wurde, dass sich das Erbgut im sehr dichten Knochen des Felsenbeins im Innenohr sehr gut hält, haben sich die Chancen verbessert“, erklärt die Forscherin. Das sei ein Durchbruch bei bei der Analyse alten Erbguts gewesen, auf den auch das Team aus der Türkei zurückgegriffen habe.

Aus guten Gründen nahmen Mehmet Somel und seine Gruppe das Erbgut von Menschen unter die Lupe, die in Çayönü bestattet worden waren: Die Siedlung war in der Zeit von vor 11.500 Jahren bis vor etwa 9000 Jahren durchgehend bewohnt. Damit lässt sich in dieser Fundstelle praktisch die gesamte Revolution der Steinzeit ab dem Bau der ersten festen Häuser verfolgen, deren Baustil sich einige Male von Grund auf änderte.

Der Schädel eines vor rund 10.000 Jahren in Mesopotamien verstorbenen Kleinkindes wurde zu Lebzeiten des Mädchens deformiert. © Science Advances

Obendrein deuten frühere Untersuchung darauf hin, dass die Menschen von Çayönü nicht nur das Schwein zum Nutztier gemacht haben könnten, sondern auch beim Anbau des Ur-Getreides Emmer führend waren. Wie die Erbgut-Analyse nun ergab, wurden diese Erfindungen aber nicht von Menschen gemacht, die seit Jahrtausenden in dieser Gegend gelebt hatten: Die Vorfahren der Steinzeit-Revolutionäre stammte teilweise aus dem Nahen Osten. Sie hatten sich mit einer anderen Gruppe gemischt, deren Vorfahren viel früher im 1500 Kilometer langen Zagros-Gebirge im heutigen Iran gelebt hatten.

Und es scheint, als habe es auch später einen Austausch mit anderen Regionen gegeben. „Zwar lagen diese Einwanderungen schon lange zurück, Verbindungen zu den vielen hundert Kilometer entfernten Nachbarn scheint es aber noch gegeben zu haben“, sagt Alissa Mittnik.

Denn die Analyse des Erbgut eines knapp zwei Jahre alten Mädchens legt nahe, dass die weiblichen Vorfahren des Kleinkinds aus dem weit entfernten Zagros-Gebirge stammten, der Vater dagegen aus einer alteingesessenen Familie der Region. Zumindest einige Frauen in jener Zeit stammten also aus weit entfernt lebenden Gruppen, während die Männer lieber in ihrer Heimat blieben.

Frauen waren willkommen

Es ist ein Muster, dass man auch aus vielen Jahrtausenden aus vielen Gesellschaften kennt: Frauen, die aus anderen Regionen auswanderten, waren in der Fremde offensichtlich willkommen, während Männer eher in ihren angestammten Gruppen blieben.

Anzeichen dafür findet man auch durch den Fund des Kleinkinds in Çayönü. Es wurde in einem Haus bestattet, in dessen Nachbarraum die Tante seines Vaters begraben worden war. Genau wie bei dem kleinen Mädchen waren der Schädel der Großtante und die Köpfe weiterer in Çayönü begrabener Menschen in den ersten Lebensjahren, in denen die Form der Schädelknochen noch verändert werden kann, mit um den Kopf gelegten Bändern verformt worden.

„Der Schädel spielte nämlich im Glauben der frühneolithischen Menschen im gesamten fruchtbaren Halbmond von der Mittelmeerküste bis nach Mesopotamien eine ganz besondere Rolle“, erklärt Philipp Stockhammer den Hintergrund dieser Maßnahme, die später auch in anderen Weltregionen auftauchte.

Auch der bewusst verformte Kopf des Kleinkindes zeigt daher, dass Menschen mit Wurzeln in fernen Regionen in Çayönü offensichtlich willkommen waren.

