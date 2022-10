Stimmen zum Semesterstart „Der teure Winter ist ein großes Thema“

Mit welchen Gefühlen starten Studierende in Berlin ins Wintersemester? Worauf freuen sie sich, was bereitet ihnen Sorgen, was motiviert sie und was nervt sie an der Uni? Wir haben nachgefragt. Fünf der Protokolle wurden von Fanny Oppermann aufgezeichnet, eines von Eva Murašov.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden