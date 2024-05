Studie identifiziert 36 Hauptrisiken Was muss Europa tun, damit es Hitzewellen nicht mehr unterschätzt?

Europa ist der Kontinent, der sich am schnellsten erwärmt – mit weitreichenden Folgen, heißt es im ersten Bericht der Europäischen Umweltagentur (EUA) zu den Klimarisiken in Europa. Seit den 1980er Jahren hat sich der europäische Kontinent etwa doppelt so schnell erwärmt wie der globale Durchschnitt.

Europas Politik und Anpassungsmaßnahmen halten mit den schnell wachsenden Risiken nicht Schritt, kritisiert die Europäische Umweltagentur EUA. Die Forscherinnen und Forscher haben in dem Bericht 36 Hauptrisiken identifiziert – von den Auswirkungen von Dürre und Hitze über Überschwemmungen und Brände bis hin zu den finanziellen Folgen des Klimawandels. Entsprechende Maßnahmen seien notwendig.

Eine neue Studie zeigt zudem, dass regionale Klimamodelle die Erwärmung der Sommer und Hitzewellen in Europa offenbar stark unterschätzt haben, weil sie den Rückgang der Luftverschmutzung nicht berücksichtigten. „Die Intensität der Sonneneinstrahlung in Europa nimmt zu, weil die Luftverschmutzung abnimmt“, so die Forschenden.

Wie wird sich Europa nun gegen die klimawandelbedingt häufigeren Hitzewelle wappnen müssen? Drei Expert:innen geben in unserer Reihe „3 auf 1“ Antworten.

Durch Frühwarnsysteme kann man sich auf die Hitze einstellen

Peter Hoffmann ist Meteorologe und Klimafolgenforscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). Er sagt: „Ausreichend trinken, das Meiden körperlicher Anstrengung sowie eine angepasste Ernährung machen Hitze erträglicher.“

Hitzewellen und andere Extremereignisse haben in Europa in den letzten Jahrzehnten spürbar zugenommen. Das zeigt sich auch in Deutschland: Anstelle von ein bis zwei Hitzewellen von je drei Tagen mit über 30 Grad dauern Hitzeperioden heute öfter länger oder reichen vereinzelt an die 40 Grad heran, wenn der Zustrom subtropischer Luftmassen aus Südwesten nicht abreist.

Das ist kein Zufall, sondern wurde von der Klimawissenschaft seit Jahren als eine Folge der globalen Erwärmung vorhergesagt. Der gemäßigte Witterungscharakter vom Nordatlantik schwindet.

Eine Frau schützt sich im vergangenen Sommer in Südfrankreich mit einem Schal vor der Sonne. © dpa/AFP/Nicolas Tucat

An die Stelle rücken häufiger Wetterlagen, die in ganz Europa zu Extremen neigen und die Luftmassen über Breitengrade in nördliche beziehungsweise südliche Richtungen hinweg transportieren. Dann ist es einmal die Hitze, die aus Spanien kommend und über Frankreich weit nach Norden gebracht wird. Im Ausgleich dazu können Starkregenereignisse, wie letztes Jahr in Griechenland, vermehrt auftreten, wenn kühle Luftmassen weit nach Süden vordringen.

Infolge von Hitze sterben mehr Menschen als bei anderen Wetterextremen. Die grobe Entwicklung von nahenden Hitzewellen ist bereits Tage vorher in Frühwarnsystemen erkennbar und ermöglicht, rechtzeitig akute Maßnahmen der Vorsorge zum Schutz vulnerabler Gruppen einzuleiten. Ausreichend trinken, das Meiden von körperlichen Anstrengungen und sonnigen Plätzen sowie eine angepasste Ernährung gehören zu den grundlegenden Regeln, um Hitzebedingungen für den Menschen erträglicher zu machen.

Gesundheitssektor muss sich vorbereiten

Kathleen Mar, ist Atmosphärenwissenschaftlerin und Forschungsgruppenleiterin am Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit – Helmholtz-Zentrum Potsdam (RIFS). Sie sagt: „Um unsere Resilienz gegenüber Hitze zu stärken, sind auch öffentliche Orte zur Abkühlung wichtig.“

In Europa spüren wir eine Folge des Klimawandels besonders deutlich: In den letzten Jahrzehnten hat die Häufigkeit und Intensität von Hitzewellen zugenommen, und dieser Trend wird sich fortsetzen. Hitzewellen sind das größte klimabedingte Gesundheitsrisiko für EU-Bürgerinnen und -Bürger, mit teils tödlichen Folgen. Besonders betroffen sind ältere Menschen, Säuglinge und Menschen mit chronischen Erkrankungen. Der Gesundheitssektor muss sich darauf vorbereiten, indem zum Beispiel Patientenzimmer klimaschonend gekühlt werden.

Ein Thermometer in der spanischen Stadt Murcia zeigt 45 Grad an. Die offizielle spanische Rekordhöchsttemperatur liegt bei 47,6 Grad und wurde am 14. August 2021 in La Rambla in Andalusien gemessen. © dpa/Edu Botella/Bearbeitung Tagesspiegel

Um unsere Resilienz gegenüber Hitzewellen zu stärken, sind auch öffentliche Orte zur Abkühlung wichtig. Grünflächen mit schattenspendenden Bäumen sowie naturnahe Wasserflächen sorgen für lokale Kühlungseffekte und sind besonders wertvoll für Stadtbewohnerinnen und -bewohner. Die Gestaltung von solchen öffentlichen Orten funktioniert am besten auf lokaler Ebene – und bietet die Möglichkeit, kreative Ideen der Einwohnerinnen und Einwohner einzubeziehen.

Hitzeaktionspläne entwickeln

Peter Hoffmann forscht als BMBF-Nachwuchsgruppenleiter zum Thema Klimaanpassung und Klimaschutz in Städten am Climate Service Center Germany (GERICS) des Helmholtz-Zentrum Hereon. Er rät: „Stadtgrün ist auszubauen. Wobei darauf geachtet werden muss, dass die Vegetation trockenresistent ist.“

Da die meisten Menschen in Europa in Städten leben, muss ein starkes Augenmerk auf die zunehmenden Auswirkungen von klimawandelbedingt verstärkten und längeren Hitzewellen auf die Stadtbevölkerung gelegt werden. Kurzfristig müssen Hitzeaktionspläne entwickelt und implementiert werden, damit bei Hitzewellen die Bevölkerung besser als bisher geschützt wird.

Aber auch städtebaulich muss einiges getan werden. Gerade nachts, wenn Menschen zur Erholung einen gesunden Schlaf benötigen, sind in Städten die Temperaturen höher als auf dem Land.

Eine wirksame Maßnahme zur Abschwächung dieses städtischen Wärmeinsel-Effekts ist der Ausbau von Stadtgrün. Wobei darauf geachtet werden muss, dass die Vegetation trockenresistent ist.

Tagsüber muss dafür gesorgt werden, dass der Hitzestress reduziert wird, der beim Menschen neben der Temperatur auch von Sonneneinstrahlung, Luftfeuchte und Wind abhängt. Hier bieten sich vor allem Stadtbäume an, da sie Schatten spenden und die Temperaturen reduzieren.