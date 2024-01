Studie zur Landnutzung Was wäre, wenn die Deutschen weniger Fleisch essen würden?

Rinderbraten, Currywurst, Camembert und Butterstulle – dass die Ernährung in wohlhabenden Ländern wie Deutschland viele Ressourcen verschlingt, hat sich herumgesprochen. Rund 53 Kilo Fleisch und 25 Kilo Käse im Jahr verzehrt ein Mensch in Deutschland im Durschschnitt, dazu kommen noch 43 Liter Kuhmilch und gut zehn Pfund Butter. Nicht gut fürs globale Klima, so viel ist klar. Doch was würde es konkret für Deutschland bedeuten, wenn sich die Menschen viel öfter als heute für Hafermilch, Linsenburger oder Veggiefleisch entscheiden würden?