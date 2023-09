Studieren in der ersten Generation Der Druck ist hoch – das Selbstbewusstsein oft nicht

Der erste Spekulatius in den Supermarktregalen löst bei vielen Menschen vermutlich höchst unterschiedliche Reaktionen hervor. Im besten Fall ist es Vorfreude auf die Pause am Ende des Jahres, vielleicht auch nur Nostalgie ob der nahenden dunkleren Jahreszeit. In der Studienberatung und psychologischen Beratung steigen im Januar dann stets die Terminanfragen, nachdem viele Studierende einige Tage mit Familie und Freunden verbracht haben und neben Spekulatius auch einige weniger angenehme Themen serviert wurden.