Suche nach dem CO₂-Speicher Mit Gestein gegen die Erderwärmung

Um den Klimawandel abzubremsen, könnte sich die Menschheit so einiges von der Natur abschauen: Bei der Verwitterung von Silikatgesteinen wie zum Beispiel Basalt wird CO₂ „verbraucht“. Es folgen etliche chemische Reaktionen, bis sich der Kohlenstoff aus der Luft zunächst gelöst in Wasser findet und schließlich Karbonatminerale bildet. Das CO₂ wird so langfristig ferngehalten – und kann das Klima nicht weiter schädigen.