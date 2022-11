Teil des „Artemis“-Programms Nasa-Satellit hat die Mondumlaufbahn erreicht

Der Nasa-Satellit „Capstone“ hat vier Monate nach dem Start von einem Weltraumbahnhof in Neuseeland sein Ziel am Mond erreicht. Der Mini-Satellit sei in die vorgesehene Umlaufbahn des Mondes eingeschwenkt, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Sonntagabend (Ortszeit) mit.

Der Flugkörper von der Größe einer Mikrowelle soll den Mond nun genau auf der Umlaufbahn umkreisen, die für die geplante Raumstation „Gateway“ vorgesehen ist. Auf diese Weise sollen mögliche Risiken für die Station schon im Vorfeld ausgeschlossen werden.

„Capstone“ (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment) war Ende Juni an Bord einer „Electron“-Rakete der Firma Rocket Lab von Neuseeland aus gestartet. Der Test ist Teil des ehrgeizigen „Artemis“-Programms, mit dem US-Astronauten wieder auf dem Mond landen sollen.

Die „Gateway“-Raumstation, an der auch die europäische Raumfahrtagentur Esa beteiligt ist, soll als Zwischenstation für bemannte Missionen zum Mond dienen – und später möglicherweise auch als Station für Missionen zum Mars. (dpa)

