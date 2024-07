Tickt eine Zeitbombe in uns? Mikroplastik in der Lunge, im Blut, im Herzmuskel

Der Zahn der Zeit nagt an allem: Felle verlieren ihre Haare, Pflanzen verwittern zu Humus, Felsen zerfallen zu Steinen, und die zerbröseln zu Sand. So ist es seit Jahrmillionen. Vor einem erdgeschichtlichen Wimpernschlag tauchte dann ein neuer Stoff auf: Plastik.

Der Menschen hat es erfunden, um seinen Alltag einfacher, sicherer, billiger – und auch gesünder zu machen, etwa wenn Kunststofffolien Essen vor Keimen schützen. Heute ist Kunststoff allgegenwärtig, ob als Verpackung, Bauteil, Autoreifen oder Kleidung.

Und auch am Kunststoff nagt der Zahn der Zeit: Er wird zerbrochen, zerrieben, zermahlen. Jeder Plastikbecher am Wegesrand wird spröde, wenn die Weichmacher entwichen sind. Dann beginnt der mechanische Zerfall. Am Ende bleiben kleine Kunststoffpartikel, die man gerade so noch sieht, bis hin zu kleinsten Teilen, die so winzig sind, dass sie auch durch Zellmembranen dringen.

Zwischen fünf Millimeter und einem Tausendstel Millimeter große Partikel nennt die Wissenschaft Mikroplastik. Alles, was noch kleiner ist, heißt genau genommen Nanoplastik, wird aber oft unter Mikroplastik subsummiert.

Die Zelle weiß nicht, was sie damit anfangen soll. Verena Pichler, Forscherin an der Universität Wien

Die winzigen Partikel sind inzwischen in jeden Winkel der Erde vorgedrungen. Wo immer man nach Mikroplastik sucht, findet man es auch. 1972 stieß man erstmals im Ozean auf die kleinen, bunten Teilchen, sagt Christian Laforsch, Professor an der Universität Bayreuth, im Podcast Gastro Geplauder. „Nur damals hat das niemanden interessiert.“ Erst 2004 habe das Thema Fahrt aufgenommen. Man fand die Partikel in Seen und Flüssen, schließlich im Boden, in Tieren, im Essen und im Trinkwasser.

Und man entdeckte es auch im Menschen: im Magen-Darm-Trakt, in der Lunge, im Blut, in der Leber, und im vergangenen Jahr erstmals auch im Herzmuskel. Grundsätzlich gibt es drei Wege, Mikroplastik aufzunehmen: über die Nahrung, die Atemluft und die Haut. Primäres Mikroplastik wird direkt als kleine Partikel produziert, sekundäres Mikroplastik entsteht durch Zerkleinerung größerer Plastikstücke.

Der Tierökologe Christian Laforsch ist Sprecher des Sonderforschungsbereichs Mikroplastik, der 2019 etabliert und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit zehn Millionen Euro ausgestattet wurde. Gut 30 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Bereichen Ökologie, Kunststoffforschung und Molekularbiologie gehen grundsätzlichen Fragen nach: Wie zerfallen Kunststoffe in kleine Partikel? Wie werden die Partikel in der Umwelt transportiert? Welche Effekte hat Mikroplastik auf Organismen und Ökosysteme?

Im vorigen Jahr wurde der Sonderforschungsbereich um weitere vier Jahre verlängert und mit zusätzlichen 13 Millionen Euro versorgt. „Die Erkenntnisse werden nicht nur dazu beitragen, die Risiken von Mikroplastik zu entschlüsseln, sondern vor allem auch neue umweltfreundliche Kunststoffe und Lösungsansätze zu entwickeln“, sagt Laforsch.

Bürger sind besorgt

Der Sonderforschungsbereich deckt nicht nur ein sehr relevantes Thema ab, sondern er trifft auch einen Nerv der Bevölkerung. Gefragt nach den größten Bedrohungen, nennen laut Verbrauchermonitor 8/2023 des Bundesinstituts für Risikobewertung 64 Prozent der Befragten als ihre größte Sorge Mikroplastik in Lebensmitteln.

Mit 52 Prozent an zweiter Stelle folgen Antibiotikaresistenzen. Bedenkt man, dass in Deutschland jährlich knapp 10.000 Menschen wegen resistenter Keime sterben, schätzen Bürgerinnen und Bürger das Schadenspotenzial von Mikroplastik offenbar sehr hoch ein.

Winzige Partikel, große Gefahr

Gefährlich könnte uns Mikroplastik auf drei Wegen werden:

Die Partikel selbst könnten rein mechanisch Prozesse stören, indem sie Blutgefäße und andere Kanäle im Körper zusetzen. Sie könnten toxische Stoffe freisetzen, die das Plastik selbst enthält, oder die sich von außen an die Partikel angeheftet haben. Und sie könnten in dem Biofilm, der vor allem ältere Partikel überzieht, Gifte und Krankheitserreger transportieren.

Wie groß diese Gefahren tatsächlich sind, weiß man bislang nicht. Offenbar reicht allein die Vorstellung aus, dass unser Inneres aussehen könnte wie ein zugemüllter Grünstreifen, nur in winzig. Tickt da eine Zeitbombe in uns – oder ist doch alles halb so wild? Vielleicht kann der Körper mit dem Plastik ja gar nichts anfangen, und lässt es, wie ein altes Urlaubsmitbringsel, das vergessen im Regal verstaubt, links liegen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Es gibt Hinweise für beide Thesen: Aus Experimenten mit Zellkulturen weiß man zum Beispiel, dass lebende Zellen Mikroplastik aufnehmen können. Verena Pichler von der Universität Wien hat entdeckt, dass Krebszellen große Mengen Mikroplastik aufnehmen können, sofern die Partikel kleiner als zwei Mikrometer sind.

Die Zellen lagern die Plastikteilchen erst einmal in kleinen Bläschen ab. „Die Zelle weiß nicht, was sie damit anfangen soll“, sagt Pichler. Sie hat auch beobachtet, dass vermüllte Krebszellen schneller wandern. Ob sie deshalb auch schneller Metastasen bilden, will sie aus ihren Zellkulturversuchen aber nicht ableiten.

Gesund oder ungesund?

Aus Tierversuchen mit Mäusen weiß man, dass Plastikpartikel den Tieren schaden können – aber offenbar nur, wenn die Tiere schon vorgeschädigt sind. Beim Verfüttern großer Mengen Mikroplastik an Mäuse hat Magen-Darm-Spezialist Samuel Huber vom Uniklinikum in Hamburg festgestellt: „Wenn die Maus gesund ist, passiert nichts“.

Und er wagt im Podcast Gastro Geplauder die vorsichtige Aussage: „Wenn sonst nichts dazukommt, kann man wahrscheinlich Mikroplastik essen und bekommt keine chronische Darmentzündung.“

Wie Pichler und Huber warnt auch Laforsch vor voreiligen Schlüssen: „Man muss vorsichtig bei der Interpretation der Ergebnisse sein“. Erstens sind die in den Studien verwendeten Plastikmengen meist unrealistisch hoch.

Von der Natur zur Nano-Gefahr: Was die Umwandlung von Plastik in Mikroplastik für Mensch und Umwelt bedeutet, wird derzeit erforscht. © imago images/Shotshop

Zweitens ist Mikroplastik gar nicht so einfach nachzuweisen. So messen die üblichen, sogenannten chromatografischen Laborverfahren nur die Gesamtmenge an Plastik, nicht aber Größe und Anzahl der Partikel, und Nanopartikel werden damit gar nicht erfasst.

Drittens haben sie im Sonderforschungsbereich gezeigt, dass sich Plastikpartikel je nach Art des Plastiks, nach Alter und sogar nach Hersteller ganz unterschiedlich verhalten. Und viertens ist die Gefahr groß, dass die entdeckten Plastikpartikel gar nicht aus den Proben selbst, sondern aus der Laborumgebung stammen.

Dringend nötig sind also Untersuchungen am Menschen. Eine erste klinische Studie ist jetzt im US-amerikanischen Fachblatt „New England Journal of Medicine“ erschienen. Dabei ging es um die Frage, ob Menschen kränker sind, in deren Blutgefäßen sich Mikroplastik abgelagert hat.

Plastik in der Halsschlagader

Dafür untersuchte Raffaele Marvella von der Universität in Neapel mit drei Dutzend Forschern anderer Institute die Ablagerungen, die aus verengten Halsschlagadern von 257 Patienten geschabt wurden.

Und die Forscher wurden fündig: In 58 Prozent der Patienten konnten sie Mikroplastik nachweisen, und zwar pro Milligramm Plaque zwischen drei und 150 Mikrogramm Polyethylen und zwischen zwei und zehn Mikrogramm Polyvinylchlorid. Wie mikroskopische Aufnahmen zeigen, befand sich das Mikroplastik sowohl innerhalb von Zellen als auch in der amorphen Plaquemasse außerhalb der Zellen.

Nach drei Jahren bilanzierten die Forscher dann, wer in der Plastikgruppe und in der Nichtplastikgruppe einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall bekam oder starb. Der Unterschied war deutlich: In der Plastikgruppe traf so ein Schicksal 20 Prozent der Patienten, in der unbelasteten Gruppe dagegen nur 7,5 Prozent. Das heißt, dass in der Plastikgruppe die Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu bekommen oder zu sterben, um das 2,7-fache erhöht war.

Plastik muss nicht die Ursache sein

Jetzt kommt das große Aber: Sogenannte Beobachtungsstudien, zu der die Studie von Marfella gehört, können grundsätzlich keine ursächlichen Zusammenhänge belegen. Die Autoren betonen selbst, dass das Plastik nicht die Ursache für die Herzinfarkte und Co. gewesen sein muss.

Zwei Menschen sammeln aus einem der am stärksten verschmutzen Meere in Indonesien Plastikmüll. © dpa/Owen Humphreys

So wäre denkbar, dass ein ungesünderes Leben sowohl einen höheren Konsum von Mikroplastik als auch eine schlechtere Gesundheit zur Folge hat. Auch können die Autoren nicht ausschließen, dass sie die Plastikpartikel erst beim Untersuchen selbst in die Proben gebracht haben, schließlich wird in einem Labor an allen Ecken und Ende mit Plastik gearbeitet.

Was auf der Agenda steht

Auch wenn wir noch nicht wirklich wissen, wie gefährlich die wachsenden Mengen an Mikroplastik in der Umwelt und im Menschen sind, steuert die Politik gegen. Bereits 2013 hat das Umweltbundesamt vor möglichen Gefahren gewarnt und zwei Jahre später einen umfangreichen Bericht mit Maßnahmen vorgelegt. Verordnungen über Einwegverpackungen, Verbote von Plastikstrohhalmen und gelbe Tonnen sind erste Schritte, um Plastikproduktion und -müll zu vermeiden.

Auch direkt hergestelltes, primäres Mikroplastik steht auf der Agenda des Gesetzgebers: So leitete das Bundesumweltministerium von 2013 bis 2019 den „Kosmetik-Dialog“, um Hersteller dazu zu bewegen, freiwillig auf Mikroplastik mit Schmiergeleigenschaften zu verzichten, die mit jedem Waschen in die Umwelt gelangen. Die freiwillige Beschränkung klappte so gut, dass das Verbot im Oktober vergangenen Jahres nur noch Formsache war.

Die EU hat einen noch umfassenderen Bann von Mikroplastik beschlossen: Als Teil der EU-Kunststoffstrategie gilt das Verbot ab 2023 für Kosmetika, Farben, Medikamente und Einstreu für Kunstrasen – allerdings haben die Hersteller teilweise bis 2035 Zeit, ihre Produktion umzustellen.