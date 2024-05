TikTok hatte mein Gehirn gekapert Wie ich aus der Abhängigkeit fand

Steckt da Crack im TikTok-Algorithmus? Was haben die Programmiererinnen und Programmierer da rein gemischt, dass ich meine berufliche Zukunft dank meiner TikTok-Sucht riskierte?

Die Autorin Farangies Ghafoor ist Wissenschaftsredakteurin. Sie glaubte, wegen TikTok nicht mehr normal arbeiten und leben zu können. Es wäre ihr zu peinlich gewesen, sich Hilfe zu suchen. Ausgerechnet mit einem Interview über TikTok und einer anderen App endete ihre Abhängigkeit von der Plattform.

Teil 1: Die psychologischen Effekte von TikTok auf das Gehirn, wie die Plattform über eine besondere Funktion von Dopamin Suchtverhalten fördern kann – und warum Instagram „harmloser“ sein könnte.

„Es ist schwer zu sagen, ob ein Algorithmus gut oder schlecht ist. Aber er kodiert bestimmte Werte und Ziele, wie die Maximierung Ihres Engagements und der Zeit, die User auf der Plattform verbringen“, sagt Franziska Roesner. Sie erforscht Computersicherheit und Datenschutz an der University of Washington in Seattle. Erst kürzlich hat sie eine Studie veröffentlicht, in der sie mit ihrem Team versucht, den TikTok-Algorithmus zu beleuchten.

Dass der genau versteht, welche Inhalte mich wirklich interessieren, ist nur im Interesse der Plattform, denn ich soll ja so lange wie möglich auf der App bleiben. An einigen Tagen scrollte ich ungeplant vier bis sechs Stunden durch die App. Wir erinnern uns: Werden mir meine liebsten Videos unregelmäßig ausgespielt, löst das die stärkste Freisetzung von Dopamin aus und ich verweile länger.

Franziska Roesner erforscht Computersicherheit und Datenschutz an der University of Washington in Seattle, USA.

Das wertvollste Geheimnis

Roesner und ihr Team wollten verstehen, wie diese Personalisierung von TikTok-Feeds funktioniert, denn TikTok selbst gibt darüber natürlich keine Auskunft. Es ist vielleicht das wertvollste Geheimnis. Die Forschenden führten das Rahmenmodell „Exploration“ – es werden dem User thematisch neue Videos vorgeschlagen – und „Exploitation“ – User erhalten Videos zu bekannten Interessen – ein. Zur Analyse nutzten sie Datensätze von 347 echten TikTok-Usern (etwa 9,2 Millionen Videoempfehlungen) und von fünf automatisierten Bots.

„Wir konnten ausrechnen, dass 30 bis 50 Prozent der Videos auf der For-You-Seite eines Nutzers personalisiert sind. TikTok findet also eine Balance zwischen ‘Erkundung’ und ‘Ausbeutung’: Der Algorithmus testet ständig die Vorlieben der Nutzer und geht gleichzeitig auf ihre etablierten Interessen ein.“

6 bis 8 Stunden pro Tag hing ich am Handy. Acht Stunden sind ungefähr so viel, wie ich jede Nacht schlafen sollte, um erhohlt aus dem Bett zu kommen.

Die Studie ergab, dass insbesondere das Liken von Videos und das Folgen einzelner Accounts die Personalisierung der For-You-Seite stark beeinflussen. Ein uninteressantes Video so schnell wie möglich wegzuwischen, hatte im Kontrast dazu wenig Einfluss.

Schon im Dezember 2021 lag der „New York Times“ ein internes TikTok-Dokument („TikTok Algo 101“) vor, das den Algorithmus der Plattform schematisch darstellte. Julian McAuley, Informatiker an der Universität von Kalifornien in San Diego, sagte der NYT, er sehe da keine „algorithmische Magie“. Dass TikTok darauf optimiert, mich und eine Milliarde weitere User so lange wie möglich auf der App zu halten, ist also keine Überraschung. Und der Algorithmus dahinter wahrscheinlich auch nicht.

Roesner würde da zustimmen: „Das Unternehmen arbeitet mit riesigen Datenmengen: Kurze Videos bedeuten, dass die Nutzer dem Algorithmus ständig reichhaltiges Feedback geben.“ Stimmt, ich like Taylor-Swift Videos, skippe Fußballszenen.

Aber insgesamt ist das doch beruhigend! In meine Lieblingsapp wurde keine Boshaftigkeit reinprogrammiert! Das heißt aber eben auch: An meinem mentalen Zusammenbruch kann eine strukturierte und wohldurchdachte Abfolge von Einsen und Nullen keine Schuld haben. Die Verantwortung trug ich. Eine damals 22-Jährige, deren Gehirn damals noch gar nicht vollständig entwickelt war.

Sucht geht auch in funktional

Ich weiß nicht, was mich in jener Januarnacht wachrüttelte. Ungeahnte Willenskraft? „Willenskraft ist sicherlich ein interessanter Gedanke. Wir sehen in Suchtstudien mit jüngeren Menschen, dass ihr problematisches Verhalten nur vorübergehend ist“, erklärt mir Daria Kuss von der Nottingham Trent University. Es könne sich, sagt sie, eher um eine „Besessenheit“ handeln. „Sie verbringen einen Zeitraum von einem Jahr oder vielleicht zwei Jahren mit exzessivem TikTok Konsum. Aber nach dieser Zeit vergeht diese Obsession einfach.“

Daria Kuss ist außerordentliche Professorin für Psychologie, Leiterin der Forschungsgruppe Cyberpsychologie und Mitglied der International Gaming Research Unit an der englischen Nottingham Trent University. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Cyberpsychologie, die Psychologie der Internet- und Technologienutzung und Suchtverhalten.

Sucht oder doch nur eine obsessive Phase: Ich schaffte es, meine Masterarbeit mit dunkelroten Augenringen fristgerecht einzureichen. „Theoretisch ist das möglich, funktional zu sein. Denken Sie an Workaholics: Betroffene können 18 Stunden am Tag arbeiten“, führt Kuss aus. „Ihre Karriere blüht wahrscheinlich auf, aber zu welchem Preis? Es hängt davon ab, wie Sie funktional definieren.“

Lesen wurde zur Anstrengung. So ein Buch hat eben weniger Reize und ich war jedes Mal kurz vorm Durchdrehen, wenn ich mir nicht gleichzeitig Musik auf die Ohren spielte. Eben so, wie ich es von TikTok gewohnt war. © freepik

Meine Definition war klar: Ich musste im Job funktionieren. Solange niemand wusste, dass ich zu wenig schlief wegen TikTok, dass ich hibbelig wurde, wenn ich die App nicht einmal pro Stunde checkte, solange ich mehr schaffte, als erwartet, solange mein Concealer die Augenringe überdeckte, würde es nie jemand merken. Und ich konnte mich der Illusion hingeben, dass es mir gut ging. Dabei lag ich mindestens einmal im Monat heulend im Bett, weil ich mich erst um meine Verpflichtungen kümmerte, als ich wirklich jedes Mal vorm Scheitern stand. Bis der Stress in mir so hoch war, dass ich am liebsten geschrien hätte. Ich zahlte einen hohen Preis.

Unerhoffte Konfrontationstherapie

Dass sich etwas ändern musste, lernte ich erst fast drei Jahre nach der Stockholmer Januarnacht. Eine Tagesspiegel-Kollegin bat mich, die Neurowissenschaftlerin Frederike Petzschner über die Wirkung von sozialen Medien zu interviewen. Beladen mit Vorurteilen und wissend, dass die Forschung dazu noch jung ist, erhoffte ich mir wenig vom Gespräch.

Frederike Petzschner ist Assistenzprofessorin am Departement für Psychiatrie und menschliches Verhalten und am Carney Institute for Brain Science der Brown Universität, USA. Neben ihrem akademischen Interesse ist Frederike Mitglied des nationalen Rates für digitale Ökologie in Deutschland.

Petzschner ging mit mir Schritt für Schritt die Dopamin-Antwort im Hirn von Social-Media-Usern durch. Schließlich erklärte sie mir, wie soziale Medien unsere grundlegende Biologie ausnutzte.

Dann platze es aus mir heraus: „Ich schaue TikTok-Videos nur noch in doppelter Geschwindigkeit.“ Mir sind die ohnehin schnellen Videos zu langsam. Petzschner erwiderte: „In einer volatilen Welt lernen wir schneller, aber wir erwarten auch, dass sich die Welt schnell verändert. Im Ruhemodus ist man dann völlig unterfordert. Man hat auch nicht mehr die Aufmerksamkeitsspanne, um sich tiefer mit Themen zu beschäftigen.“

In diesem Moment hatte ich mir gewünscht, ich hätte früher mit ihr gesprochen. Ich war nicht genial. Dass ich im Bioinformatik-Praktikum codete und gleichzeitig TikToks schaute, lag daran, dass ich keine Ruhe mehr aushielt. Ich konnte nicht mehr lesen, weil ein Buch lesen so verdammt viel weniger Reize hat als laute, schnelle TikToks. Ich sprach auch schneller und animierte mein Umfeld durch Mimik und schnelles Nicken, bitte auch so schnell zu sprechen. Ich musste mit Reizen überflutet werden, um mich in Gesprächen nicht einfach abzuwenden.

Hatte TikTok mein Gehirn gekapert?

App gegen App: die Lösung meines Problems

„Frau Petzschner, wie kommt man eigentlich wieder davon los, wenn man in eine Abhängigkeit geraten ist?“, fragte ich. Sie erzählte, man könne das Handy wegschließen oder eine App zeitlich begrenzen. „Das funktioniert nicht“, sagte ich. „Ich hab’s probiert, aber selbst wenn ich TikTok deinstalliere, lade ich es sofort wieder herunter, sobald es zu anstrengend wird. Ich lande auf TikTok, ohne zu merken, dass ich die App geöffnet habe.“

Petzschner erwiderte, dass diese Gewohnheit, die ich gelernt habe, durchbrochen werden muss. Sie erwähnte, ironischerweise, eine App: One Sec. Jedes Mal, wenn ich TikTok anklickte, blockierte One Sec meinen Bildschirm und zwang mich zu einer kurzen Pause. „It’s time to take a deep breath …“, las ich mehrmals täglich und war genervt. Ich wollte doch nur TikToks anschauen, doch dafür musste ich eine Pause abwarten.

Das zwang mich unweigerlich, darüber nachzudenken, ob ich wirklich Lust auf Kurzvideos hatte oder mein gekapertes Gehirn die App geöffnet hatte. Es war viel öfter Letzteres, bemerkte ich, und beendete mein Vorhaben.

Bitte einmal durchatmen!: Ich brauche OneSec. An „begrenzte Bildschirmzeit“ habe ich mich nie gehalten. Und selbst wenn ich mein Handy daheim gelassen hatte, verschaffte ich mir am Rechner Zugang zu TikTok. Ich war nicht mehr sicher - vor mir selbst. © Screenshot Farangies Ghafoor

One Sec wirkt. Sag nicht nur ich, sondern belegt auch eine Studie des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung und der Uni Heidelberg. Die Autor:innen der Studie schreiben: „In 36 Prozent der Fälle, in denen die Teilnehmer versuchten, eine Ziel-App zu öffnen, schlossen sie diese App wieder, nachdem One Sec sie dabei gestört hatte. Insgesamt verringerte One Sec die tatsächliche Öffnung der Ziel-Apps nach sechs aufeinanderfolgenden Wochen um 57 Prozent.“

An vielen Tagen teilt mir One Sec mit, dass zwischen meiner aktuellen und letzten TikTok-Nutzung 48 Stunden vergangen sind. Manchmal waren es sogar über 100 Stunden.

Gut so. Sonst wäre dieser Text nie fertig geworden.