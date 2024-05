Treu oder freizügig? Die Zellen, die monogam machen

Ein Leben lang nur einem Partner treu? Oder hat das eigene Genmaterial bessere Chancen, wenn man es mit dem Erbgut so vieler anderer Artgenossen wie möglich mixt? In der Natur kommt beides, monogame wie promiskuitive Lebensweisen vor – und alles dazwischen.

Doch wie wird das gesteuert? Welche Gene, Proteine, Hormone oder Hirnstrukturen vertreiben oder fördern die Lust auf mehr als einen Sexualpartner? Was macht den Höckerschwan zum Paradebeispiel lebenslanger Treue, während Primaten freizügiger sind?

Jetzt hat ein New Yorker Forschungsteam zwei eng verwandte Mausarten, der extrem monogame Küstenmaus, bei der sich beide Eltern um den Nachwuchs kümmern, und die promiskuitive Hirschmaus, untersucht und die Ursache für deren Verhaltensunterschiede entdeckt: Offenbar hat nur die monogame Küstenmaus ein paar Zellen in der Nebennierenrinde, die dafür sorgen, dass ein Stoff produziert wird, der ihnen die Lust aufs Fremdgehen austreibt: Ein Hormon, das auch beim Menschen vorkommt.

Schon länger suchen Biologen nach der Grundlage für die verschiedenen Verhaltensweisen von Tieren bei Partnerwahl. So hatten etwa Neurobiologen vor 20 Jahren bereits zwei eng verwandte Wühlmausarten mit unterschiedlicher Lebensweise untersucht und entdeckt, dass die monogam lebenden stärker auf das Hormon Vasopressin reagieren.

Ursache ist ein Gen, das dafür sorgt, dass die Nervenzellen in ihren Gehirnen mehr Rezeptoren für Vasopressin enthalten. Setzten die Forschenden das Gen ins Erbgut der polygamen, normalerweise einzelgängerischen Wühlmausart ein, zeigte diese plötzlich Paarbildungsverhalten.

Ein „Treue-Gen“ gibt es nicht

Von einem „Treue-Gen“ zu sprechen, wäre allerdings übertrieben, da es auch in anderen Mausarten vorkommt, sowohl poly- als auch monogamen. Und obwohl auch beim Menschen das Hormon Vasopressin und verschiedene Gene für Vasopressin-Rezeptoren existieren, können die Ergebnisse der Wühlmausexperimente nicht übertragen werden, da die Hormone in Primatengehirnen oft ganz andere Funktionen übernehmen.

Zumal auch andere Hormone das Paarbildungs- und Brutpflegeverhalten beeinflussen, am bekanntesten dürfte Oxytocin sein. Und 2019 fand eine Studie mindestens 24 weitere Gene, die an dem komplexen Verhalten bei Wirbeltieren beteiligt sind.

Mit dementsprechenden Vorbehalten sind auch die Ergebnisse der aktuellen Forschungsarbeit zu verstehen. Spannend sind sie vor allem deshalb, weil die Zellen der Monogamie verursachenden „Zona inaudita“ in der Nebennierenrinde, erst vor kurzer Zeit, etwa 20.000 Jahren, entstanden sein kann. Küstenmäuse (Peromyscus polionotus) und Hirschmäuse (Peromyscus maniculatus) sind sich genetisch so ähnlich, dass sie erst seit kurzem zwei Arten sind.

Höckerschwäne sind der Inbegriff für Monogamie, die Paare bleiben ein Leben lang zusammen. © imago/imagebroker

In diesem Zeitraum müssen Küstenmäuse den neuen Zelltyp entwickelt haben, schreiben Andreas Bendesky von der Columbia University in New York und sein Team im Fachblatt „Nature“. Die Nebennierenrinde von Küstenmäusen ist dadurch mindestens fünfmal so groß wie das Organ bei Hirschmäusen. Offenbar produzieren diese Zellen ein Enzym, AKR1C18, das das Hormon Progesteron umwandelt in 20α-Hydroxyprogesteron (20α-OHP).

Viel Hormon, ein Partner

Dadurch haben Küstenmäuse eine höhere Konzentration von 20α-OHP im Blut, worin Bendesky den Auslöser für das gemeinsame Brutpflegeverhalten der Elterntiere vermutet. Tatsächlich können Konzentrationsschwankungen von Progesteron und Östrogen, etwa im Menstruationszyklus oder während der Schwangerschaft, bei Säugetieren sowohl Verhaltensänderungen als auch Stimmungsschwankungen bis hin zu Depressionen auslösen.

Auch beim Menschen kommt 20α-OHP, neben diversen anderen Progesteronvarianten, vor und beeinflusst physiologische Vorgänge in der Gebärmutter, dem Gehirn und in Skelettmuskeln. Ob es auch beim Paarungsverhalten von Primaten eine Rolle spielt, ist hingegen unbekannt.

Allerdings gibt es durchaus Hinweise, dass auch beim Menschen spezialisierte Zellen im Gehirn existieren, die mit monogamem und weniger monogamen Verhalten im Zusammenhang stehen. Darauf deuten Untersuchungen mit Magnetresonanztomografen hin, mit denen man die Aktivität bestimmter Hirnareale „live“ verfolgen kann.

Dazu wählte Lisa Hamilton und Cindy Meston von der University of Texas in Austin zehn Männer aus, die sich als monogam bezeichneten, und zehn, die sich eher als promiskuitiv einstuften, und zeigten ihnen Bilder „romantische Bilder“.

Die „monogamen“ Männer zeigten eine „höhere belohnungsbezogene neuronale Aktivität“ als die nicht monogamen, vor allem in der rechten Hirnhälfte im Thalamus, dem Akkumben, dem Striatum und Pallidum, der Insula und dem orbitofrontalen Kortex. Kurz gesagt: an Paarverhalten des Menschen sind viel mehr Orte und viel mehr Zellen als bei Mäusen. Das Rätsel der menschlichen Treue oder Untreue ist also etwas komplexer als bei der Maus und die Lösung wird noch etwas auf sich warten lassen.