TU-Präsidentin gegen Rechts Jetzt gibt es eine Dienstaufsichtsbeschwerde

Es begann mit einem Meinungsbeitrag Anfang des Jahres, der jetzt immer größere Wellen schlägt. Im Februar verfasst Geraldine Rauch, die Präsidentin der Technischen Universität Berlin, einen Text für „Research Table“, einen Bezahl-Newsletter über die deutsche Wissenschaftsszene. Darin warnt sie vor einem Akademiker-Netzwerk, dem sie vorwirft, „das Narrativ der Neuen Rechten, Rechtsextremist*innen und anderer verfassungsfeindlicher Organisationen“ zu stärken.

Verschickt wird Rauchs Beitrag am 6. Februar – in dem Monat, in dem sich Tausende Menschen in deutschen Groß- und Kleinstädten versammeln, um ein Zeichen gegen Rechtsextremismus und für eine offene Demokratie zu setzen. Der Text ist betitelt: „Die Aktivitäten des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit sollten uns mit tiefster Sorge erfüllen“ und endet mit der Erklärung, die TU positioniere sich klar gegen den Verbund.