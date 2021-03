In Berlin soll es eine Berlin International University geben. Dabei geht es nicht nur darum, wie solide die Finanzierung eines solchen Unternehmens ist, sondern um Namen und Kategorie.

Was sind nicht alles für schmalbrüstige private Einrichtungen mit dieser Bezeichnung aufgetaucht, die dann oft auch genauso schnell wieder – sternschnuppengleich – verschwanden.

Die sogenannte International University in Bruchsal ist wohl am knappsten an der Hochstapelei vorbeigeschrammt. Für Mini-Einrichtungen mit ein oder zwei Fächern ist dies eben nicht das richtige Etikett. Den Vogel abgeschossen hat die sogenannte Hanseuniversität in Rostock, deren Studierende man an einer Hand abzählen konnte.

Anders verhält es sich mit Einrichtungen, die sich wegen der fehlenden Breite zutreffend School nennen (Europäische Wirtschaftshochschule Berlin, Bucerius Law School).

Universität bedeutet Fächervielfalt

Universität hat nun einmal etwas mit universal beziehungsweise universell (allgemein, gesamt, umfassend) im Sinne von Fächervielfalt zu tun. „Business-Administration“ oder „Energie“ sind zu wenig.

Wer mit dem Autor George Turner diskutieren möchte, kann ihm eine E-mail schicken: george.turner@t-online.de

Mit dem Begriff „Universität“ soll gepunktet werden. Man möchte den Eindruck vermitteln, es handle sich um ein Forschungsinstitut auf hohem akademischem Niveau, weltweit vernetzt und in der 1. Liga spielend.

Die Wirklichkeit ist dann oft ernüchternd, gerade wenn ehrgeizige Ziele einer Branche oder womöglich sogar nur eines Konzerns dahinterstehen. So ist die von Volkswagen hochgejubelte sogenannte „Auto-Uni“ sehr schnell mit Karacho an die Wand gefahren, als das Geld knapp wurde. Wenigstens blieb man damit im Bild der hauseigenen Crash-Versuche.

Auch der Begriff „Hochschule“ wird verfälscht

Nicht besser ist es mit dem Begriff „Hochschule“. Auch damit wird Schindluder getrieben. Oft sind es nur Klassen, die sich mit dem Begriff schmücken. Dabei ist die größte Gefahr, dass Bewerber darauf hereinfallen und es später beim Berufsstart ein böses Erwachen gibt.

Es gibt keinen Grund, dass private, eng ausgerichtete Institute sich der Begriffe Universität (womöglich auch, um sich einen internationalen Anstrich zugeben „university“) oder Hochschule nennen.

Ein Schutz der Begriffe ist geboten, ebenso wie mehr Zurückhaltung staatlicher Stellen bei der Anerkennung.

Vielleicht handelt es sich bei der jetzt bekannt gewordenen Einrichtung auch um ein trojanisches Pferd. Die um das Promotionsrecht kämpfenden Fachhochschulen könnten eine Einrichtung importieren, unter deren Dach dann ihr Ziel schneller erreicht werden könnte.

Es ist Sache der zuständigen Senatsverwaltung, offen zu legen, was sich hinter dem prestigeträchtigen Titel verbirgt.

