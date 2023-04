Experiment mit erstaunlicher Erkenntnis Warum unsere Haare grau werden

Der Tag, an dem die ersten Haare ihre Farbe verlieren, kommt oft als kleiner Schock. Meist passiert es in den Dreißigern, manchmal sogar früher. Gerade fühlte man sich noch sprudeljung, jetzt zeigt der gnadenlose Spiegel: Etwas verändert sich, der Alterungsprozess hat begonnen. Warum das passiert, ist noch nicht wirklich gut verstanden. Jetzt konnten Forschende erstmals nachvollziehen, was in den Wurzeln ergrauender Haare geschieht.