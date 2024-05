Tagesspiegel Plus Übertreiben wir es mit dem Sonnenschutz? : Was UV-Strahlen in der Haut bewirken

Jahrzehntelang rieten Mediziner zu umfassendem Sonnenschutz. Doch ein wenig Sonne auf der Haut könnte essenziell für unsere Gesundheit sein – nicht nur, um Vitamin D zu generieren.