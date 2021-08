„An Fruchtbarkeit wird er schwerlich von irgend einem anderen Fisch übertroffen“, berichtete der Zoologe Alfred Brehm in seinem „Illustrierten Thierleben“ aus den 1860er Jahren über den Dorsch. Große Weibchen könnten jeweils Millionen Eier hervorbringen. Doch der Bestand der westlichen Ostsee ist nun trotz dieser Vermehrungsfähigkeit zusammengebrochen.

Wie Christian Möllmann von der Universität Hamburg und sein Team in der Fachzeitschrift „Scientific Reports“ berichten, hat die Populationen einen Kipppunkt überschritten. Aufgrund von hohen Fangquoten und nicht beachteten Umweltfaktoren befinde sich der Dorschbestand in einem neuen stabilen Zustand – weit unter seiner alten Größe. Es sei vorerst „sehr unwahrscheinlich“, dass der Bestand an der deutschen Ostseeküste wieder zunehmen wird.

Vernachlässigte Umweltinformationen

Für die Studie haben die Forscherinnen und Forscher Bestandsdaten aus den Jahren zwischen 1970 und 2018 sowie Datensätze über die jeweilige Temperatur der Meeresoberfläche in der Region analysiert. Außerdem bestimmten sie die jährliche Gesamtbiomasse der Dorsche und ihre Fortpflanzungsraten.

Als einen Hauptgrund für den Zusammenbruch benennt das Forschungsteam Ignoranz gegenüber Umweltveränderungen. Im Fischereimanagement der Europäischen Union wird jährlich pro Art eine Gesamtbiomasse festgelegt, die gefangen werden darf. So soll sichergestellt werden, dass sich der Bestand für das nächste Jahr erholen kann. Für den Dorsch (Gadus morhua), auch Kabeljau genannt, war die Gesamtbiomasse für 2021 im Vergleich zum Vorjahr noch um fünf Prozent hochgesetzt worden.

Die Bestimmungen vernachlässigten aber Auswirkungen des Klimawandels, sagen die Wissenschaftler:innen. Mit der Erwärmung des Wassers ändert sich auch, wie sauer es ist und wie viel Sauerstoff es enthält – grundlegende Bedingungen für das Heranwachsen der Fische. „Die Temperatur ist immer ein Indikator dafür, was im Ökosystem vor sich geht“, erklärt Möllmann. Der Fischereidruck könnte in Kombination mit der Erwärmung einen „Allee-Effekt“ verursacht haben: Nur noch wenige Fische konnten sich an der Fortpflanzung beteiligen, sodass immer weniger Nachwuchs hervorgebracht wurde.

Immer auf die Großen

Zum Niedergang der Ostseepopulation könnte auch beigetragen haben, dass ein System von Mindestanlandegrößen und Mindestmaschenweiten bei Netzen vor allem kleinere Fische und Jungfische davonkommen lässt. Zum Fortbestand ihrer Population haben die aber weniger beizutragen, als die großen Artgenossen, vor allem Weibchen, die pro Gramm Körpergewicht mehr Eier produzieren. Sind unter den Laichfischen eines Bestandes alte, große Weibchen, werden mehr Eier produziert als wenn die gleiche Gesamtbiomasse überwiegend aus jungen, kleinen Fischen besteht.

Das Erholungspotenzial genutzter Fischbestände wird daher systematisch überschätzt, berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachjournal „PNAS“. Denn in der Fischerei und auch beim Angeln werden gerade die großen Laichfische gefangen. Bei 32 analysierten Fischarten wird das Laichpotenzial im Durchschnitt um 22 Prozent überschätzt. Beim Dorsch sind es etwa 18 Prozent. Die auf dieser Grundlage berechneten Fangquoten können das nachhaltige Maß daher deutlich übersteigen.

Aufgrund von hohen Fangquoten und Umweltfaktoren ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich der Bestand des Dorsches an der deutschen... Foto: UHH/CEN/P. Hornetz

Robert Arlinghaus von der Humboldt-Universität Berlin, Mitautor der Studie, vermutet jedoch, dass die selektive Befischung der großen Dorsche in der Ostsee weniger relevant war als die in der Studie untersuchten Umwelt- und Fischereifaktoren. „Ich gehe davon aus, dass die aktuell extrem geringe Anzahl von Nachkommen bei den Ostseedorschen vor allem von der Erwärmung des Wassers und anderen Umweltfaktoren wie Sauerstoff- und Salzgehalt getrieben wird.“

Der Schutz der großen Laichdorsche könne aber zur Wiedererholung beitragen. In der Freizeitfischerei könnten Von-bis-Angaben, sogenannte Fangfenster, die Mindestmaße ersetzen. Auch Schutzzonen oder Schonzeiten können sinnvoll sein. Die effektivsten Schutzmaßnahmen hängen von der Fischart und von den Fischereimethoden ab. „Aber man sollte davon keine Wunder erwarten, wenn ansonsten die Umweltqualität suboptimal ist“, sagt Arlinghaus.

Geringere Fangquote kann den Dorsch wahrscheinlich nicht retten

Die Studie des im gleichen Projekt „marEEshift“ tätigen Teams um Möllmann bewertet Arlinghaus als „schlechte Nachricht für die Fischerei auf den Westdorsch“. Selbst die Einschränkung der Fischerei trage nicht mehr zwangsläufig zur Bestandserholung bei. Es könne sich eine ähnliche Situation ergeben wie in Neufundland, wo ein 20-jähriges Fischereimoratorium nicht dazu geführt hat, dass sich die Bestände erholt hätten.

Möllmanns Team vermutet, dass der Kabeljau nicht in der Lage ist, sich an die sich schnell erwärmende Umwelt anzupassen und seine Fortpflanzungsfähigkeit dauerhaft beeinträchtigt wird. Damit gilt auch nicht mehr, was Alfred Brehm schrieb, der den Dorschfang schon im 19. Jahrhundert als Vernichtungskrieg bezeichnete, dem die Fischart ihre „unglaubliche Fruchtbarkeit“ entgegensetzte und „die vom Menschen beigebrachten Lücken, bisher wenigstens, immer wieder ausfüllte“.

„Normalerweise geht man davon aus, dass sich die Bestände erholen können, wenn man den Fischereidruck verringert“, sagt Möllmann. Aber dies sei nach der Analyse wahrscheinlich nicht mehr der Fall. „Ich möchte darauf hinweisen, dass wir jetzt eine Lösung für die Fischerei finden müssen, mit einer sehr geringen Fangmenge auszukommen.“